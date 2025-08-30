Сияна Зонева беше отличена с първа награда на "Детски Пирин фолк" в Сандански

Сияна Зонева беше отличена с първа награда на фестивалното жури на "Детски Пирин фолк" в Сандански. 33-тото издание на музикалния форум беше открито официално в петък, 29 август.

Победителката се представи с песента "Елено, керко". Изпълнението е с народен текст, а аранжиментът е на Сашо Велков.

Втора награда получи Крисия Искренова, а третата награда беше присъдена на Денислав Низамски. С наградата „Свети Врач“ на кмета Атанас Стоянов и Община Сандански беше отличен Димитър Митрев. Призът на зрителите отиде при Крисия Искренова, а "Фен фолк тв" даде отличие на сестрите Рая и Милица Иванови.

Деветото издание на „Детски Пирин Фолк“ – Сандански се проведе в обновения Летен театър, като отличия получиха деца от различни възрасти и от кътчета на България, а всички участници се представиха повече от впечатляващо, споделиха организаторите на събитието.

Фестивалната вечер беше открита с емблематичния химн „Добре дошли в Сандански, приятели“, изпълнен от Фолклорна формация „Славеи“ с ръководител Магдалена Танчева и духовия оркестър на града. В конкурса за изпълнителско изкуство на песни от македонската фолклорна област се включиха 15 млади таланти на възраст между 8 и 15 години. Техните изяви бяха допълнени от хореографии, подготвени от местни формации танцов състав „Празник“ с художествен ръководител Михаил Митрев, ансамбъл „Македонци“ с художествен ръководител Иван Занчев, танцова формация „Хоуп“ с художествен ръководител Невена Станкова, Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров“ с главен художествен ръководител Гергана Костадинова и танцов състав „Звездица“ с художествен ръководител Владислава Захова.

В състава на журито тази година са проф. д.н. Венцислав Димов, Димитър Динев, д-р Ваня Монева, проф. д-р Костадин Бураджиев, д-р Генчо Генчев и Павлина Караджова. Гост изпълнители на първата фестивална вечер бяха Стоян Петков, който представи специална селекция от македонски песни. Радостина Николова, която е носител на редица награди от "Пирин фолк", също представи на публиката свои изпълнения.

Вечерта завърши с песни на Володя Стоянов. На сцената на „Пирин фолк“ той представи своята емблематична песен „Мера според мера“ и композицията „Димана“. За първи път в Летния театър Стоянов изпълни новата си авторска песен „Без любов не се живее“.

Фестивалът "Пирин фолк" продължава и тази вечер, когато ще се проведе конкурсът за изпълнителско изкуство. Специални гости ще бъдат Ива и Велислава Костадинови, както и Юри Крумов.