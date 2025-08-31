Композиторът Светослав Лобошки участва във фестивала "Пирин фолк" повече от 30 години

site.btaКомпозиторът Светослав Лобошки участва във фестивала "Пирин фолк" повече от 30 години
Композиторът Светослав Лобошки участва във фестивала "Пирин фолк" вече 32 години. Пред БТА той разказа, че фестивалът, чието 33-то издание се провежда тази година, се отличава с прекрасни изпълнения.
"Няма нищо случайно в това да бъдеш 33 години в ефира на България. 33 години да бъдеш сред един от най-добрите фестивали на България е гаранция за качество. Радвам се, че все по-млади хора участват и като изпълнители, и като автори, а резултатът е налице. Във всяка от фестивалните вечери Летния театър в Сандански е пълен. Хората се радват, а пред телевизионния екран цари настроение", каза композиторът.
Според него публиката е мерило за създадените през годината произведения. Тя харесва по нейни правила песента, която ще остане в сърцето й. За това и конкурсите на "Пирин фолк" са толкова интересни. Нещата никога не са предвидими. Лично за мен е предизвикателство да намеря пътя до публиката, да харесат песента, а ако се получи и награда, е още по-добре, добави Лобошки.
Тази година в "Пирин фолк" композиторът участва с две авторски песни и един аранжимент. Едната песен ще бъде представена от Александрина Макенджиева, а другата от Лилия Стоянова. Юлиян Асенов ще участва в третата фестивална вечер с песен, която е специално аранжирана за събитието. Композиторът Светослав Лобошки е автор и на аранжимента на песента, изпълнена от трио "Сестри Гойкови", която спечели първо място в конкурса за изпълнителско изкуство на "Пирин фолк" .
/ТС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина