Официално беше открито 33-тото издание на фестивала „Пирин фолк“. Събитието се провежда в трит фестивални вечери в Летният театър в Сандански. Фестивалът започна с деветото издание на "Детски Пирин фолк" – конкурс за деца между осем и 15 години. Специални гости на първата фестивална вечер са Володя Стоянов, Радостина Николова и Стоян Петков.

В събота, 30 август, събитието продължава с конкурса за изпълнителско изкуство. Участниците ще се съревновават с интерпретации на македонски песни. В рамките на втората фестивална вечер ще гостуват сестрите Ива и Велислава Костадинови и Юри Крумов.

Кулминацията на "Пирин фолк" ще бъде на 31 август, неделя, когато ще се състои конкурсът за авторска македонска песен. В последната вечер гости ще бъдат Гуна Иванова и Райко Кирилов. Двамата ще представят емблематични песни от своя репертоар, съобщиха организаторите.

Тази година в конкурса за песен участват 15 души, колкото и в конкурса за изпълнителско изкуство. Гласуването ще продължи до края на конкурсната програма на 31 август.

Пред БТА кметът на община Сандански Атанас Стоянов определи "Пирин фолк" като един от най-добре организираните и авторитетни престижни фолклорни фестивали с национално и международно значение. По думите на кмета събитието продължава да бъде емблема на непреходния фолклор, защото предава магията на народните традиции.

Според Стоянов "Пирин фолк" е едно значимите събития в страната заради неговата същност. Той поясни, че още през 90-те години, когато е замислен, фестивалът е създаден с идеята да съхрани, да обогати българския народен фолклор, народните традиции, българските народни песни, танци, обичаи, всичко това, което съхранява българското през вековете. Аз се радвам, че той продължава да се надграджа и обогатява. Част от това надграждане е Детският "Пирин фолк", който акумулира енергията на децата и на всички, които обичат българското и се чувстват българи, каза още кметът на Сандански.