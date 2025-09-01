Подробно търсене

Александрина Макенджиева спечели първо място в конкурса за авторска македонска песен на „Пирин фолк“

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Трета фестивална вечер на 33-ото издание на фестивала „Пирин фолк“ се проведе в Летния театър. Снимка: кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова (ЛФ)
Сандански,  
01.09.2025 16:53
 (БТА)

Александрина Макенджиева спечели първо място в конкурса за авторска македонска песен на „Пирин фолк“ в Сандански. Песента, която тя изпълни, е по текст на Христина Димова и с аранжимент на композитора Светослав Лобошки.

В рамките на третата фестивална вечер бяха представени 15 нови композиции, които се състезаваха за престижните отличия. В състава на журито тази година бяха проф. д.н. Венцислав Димов, Димитър Динев, д-р Ваня Монева, проф. д-р Костадин Бураджиев, д-р Генчо Генчев и Павлина Караджова.

Журито класира на второ място Евелина Александрова, а трето място беше присъдено на изпълнителя Максим.

Наградата на журналистическото жури получи Василена Стоянова, а наградата на журито беше връчена на Лилия Стоянова за песента „Жива вода“. Александрина Макенджиева получи и наградата „Свети Врач“, която беше връчена от кмета на Община Сандански Атанас Стоянов. Наградата на Радио Благоевград отиде при Евелина Александрова, а наградата на Фен Фолк ТВ – при Нели Михайлова за песента „Майчина обич“.

Специални гости на финалната вечер бяха Неврокопският митрополит Серафим, кметове на съседни общини, както и композитори, текстописци и музикални дейци.

Хореографиите за трите фестивални вечери бяха дело на местни формации, сред които танцов състав „Празник“ с художествен ръководител Михаил Митрев, ансамбъл „Македонци“ с художествен ръководител Иван Занчев, танцова формация „Хоуп“ с художествен ръководител Невена Станкова, ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров“ с главен художествен ръководител Гергана Костадинова и танцов състав „Звездица“ с художествен ръководител Владислава Захова.

Сред специалните гости на събитието бяха и изпълнителите Гуна Иванова и Райко Кирилов. Организатори на „Пирин фолк“ са Фен Фолк ТВ, Община Сандански и Мюзик Медия Клъстер, а БТА е медиен партньор на фестивала.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

31.08.2025 21:19

Започна третата фестивална вечер на "Пирин фолк" в Сандански

Започна третата фестивална вечер на „Пирин фолк“ Сандански. На сцената на Летния театър в парк „Свети Врач“ ще се проведе конкурсът за авторска македонска весен. В рамките на фестивалната вечер ще бъдат представени 15 нови композиции, съобщиха организаторите. Специални гости ще бъдат изпълнителите Гуна Иванова и Райко Кирилов. Двамата ще представят емблематични песни от своя репертоар, информират организаторите.
31.08.2025 17:14

Първото място, което журито на "Пирин фолк" ни присъди, е най-специалната награда за нас, казаха от триото "Сестри Гойкови"

Първото място, което журито на "Пирин фолк" ни присъди, е най-специалната награда за нас, казаха пред БТА изпълнителките от трио "Сестри Гойкови", след като бяха отличени с първа награда в конкурса за изпълнителско изкуство. Те обясниха, че са
31.08.2025 16:21

Форумът „Пирин фолк“ ще пребъде, защото е организиран прекрасно, каза д-р Ваня Монева, член на фестивалното жури

Форумът „Пирин фолк“ ще пребъде, защото е организиран прекрасно и има компетентно жури. Това каза за БТА д-р Ваня Монева, член на фестивалното жури. По думите й фестивалът „Пирин фолк“ се развива вече 33 години и е един от най-големите в цяла България. Фестивалът е с утвърдени изисквания и статус за участниците. „Аз журирам на различни места. Тук специално има условия, които трябва да изпълняват всички явили се. Имаме осем пункта, по които ние ги журираме. Много съм щастлива, че повечето от изпълнителите отговарят на условията. Това означава, че селективното жури се е постарало да избере по-доброто, защото наплива е голям и това е хубаво. Това говори, че фестивала има своя престиж и привлича младите хора да участват в него“, каза още д-р Ваня Монева.
31.08.2025 12:01

Композиторът Светослав Лобошки участва във фестивала "Пирин фолк" повече от 30 години

Композиторът Светослав Лобошки участва във фестивала "Пирин фолк" вече 32 години. Пред БТА той разказа, че фестивалът, чието 33-то издание се провежда тази година, се отличава с прекрасни изпълнения. "Няма нищо случайно в това да бъдеш 33 години в
31.08.2025 11:04

Трио "Сестри Гойкови" спечели първа награда в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала "Пирин фолк"

Трио "Сестри Гойкови" спечели първа награда в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала "Пирин фолк". Конкурсът се състоя в рамките на втората фестивална вечер. За поредна година фестивалното и журналистическо жури, както и зрителите, определиха своите фаворити и отличиха най-добрите изпълнители. В надпреварата участие взеха 14 изпълнения, които заложиха на обичани песни от македонската фолклорна област, както и на авторски композиции, информират организаторите на проявата.
30.08.2025 21:12

Магията на "Пирин фолк" остава жива, каза директорът на фестивала Ненчо Касъмов

Магията на "Пирин фолк" остава жива, каза за БТА директорът на фестивала Ненчо Касъмов. Той поясни, че през последните години организаторите са върнали фестивала към традициите и корените. Вчера беше деветото издание на "Детски Пирин фолк". Това е
30.08.2025 21:08

Започна втората фестивална вечер на „Пирин фолк“ в Сандански

Започна втората фестивална вечер на „Пирин фолк“ в Сандански. На сцената на Летния театър в парка „Свети Врач“ в рамките на конкурса за изпълнителско изкуство ще се представят 15 участници. Те ще се съревновават с интерпретации на македонски песни.
30.08.2025 10:44

Сияна Зонева беше отличена с първа награда на "Детски Пирин фолк" в Сандански

Сияна Зонева беше отличена с първа награда на фестивалното жури на "Детски Пирин фолк" в Сандански. 33-тото издание на музикалния форум беше открито официално в петък, 29 август. Победителката се представи с песента "Елено, керко". Изпълнението е с
29.08.2025 22:02

Официално беше открито 33-тото издание на фестивала „Пирин фолк“

Официално беше открито 33-тото издание на фестивала „Пирин фолк“. Събитието се провежда в трит фестивални вечери в Летният театър в Сандански. Фестивалът започна с деветото издание на "Детски Пирин фолк" – конкурс за деца между осем и 15

