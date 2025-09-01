Александрина Макенджиева спечели първо място в конкурса за авторска македонска песен на „Пирин фолк“ в Сандански. Песента, която тя изпълни, е по текст на Христина Димова и с аранжимент на композитора Светослав Лобошки.

В рамките на третата фестивална вечер бяха представени 15 нови композиции, които се състезаваха за престижните отличия. В състава на журито тази година бяха проф. д.н. Венцислав Димов, Димитър Динев, д-р Ваня Монева, проф. д-р Костадин Бураджиев, д-р Генчо Генчев и Павлина Караджова.

Журито класира на второ място Евелина Александрова, а трето място беше присъдено на изпълнителя Максим.

Наградата на журналистическото жури получи Василена Стоянова, а наградата на журито беше връчена на Лилия Стоянова за песента „Жива вода“. Александрина Макенджиева получи и наградата „Свети Врач“, която беше връчена от кмета на Община Сандански Атанас Стоянов. Наградата на Радио Благоевград отиде при Евелина Александрова, а наградата на Фен Фолк ТВ – при Нели Михайлова за песента „Майчина обич“.

Специални гости на финалната вечер бяха Неврокопският митрополит Серафим, кметове на съседни общини, както и композитори, текстописци и музикални дейци.

Хореографиите за трите фестивални вечери бяха дело на местни формации, сред които танцов състав „Празник“ с художествен ръководител Михаил Митрев, ансамбъл „Македонци“ с художествен ръководител Иван Занчев, танцова формация „Хоуп“ с художествен ръководител Невена Станкова, ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров“ с главен художествен ръководител Гергана Костадинова и танцов състав „Звездица“ с художествен ръководител Владислава Захова.

Сред специалните гости на събитието бяха и изпълнителите Гуна Иванова и Райко Кирилов. Организатори на „Пирин фолк“ са Фен Фолк ТВ, Община Сандански и Мюзик Медия Клъстер, а БТА е медиен партньор на фестивала.