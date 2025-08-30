Магията на "Пирин фолк" остава жива, каза директорът на фестивала Ненчо Касъмов

Магията на "Пирин фолк" остава жива, каза за БТА директорът на фестивала Ненчо Касъмов. Той поясни, че през последните години организаторите са върнали фестивала към традициите и корените. Вчера беше деветото издание на "Детски Пирин фолк". Това е нещо, което допринесе много за развитието на "Пирин фолк", коментира Касъмов. За да се превърне един изпълнител в звезда, трябва да живее с народната музика, да я обича, да се бори, защото звезда не се става с явяването само на един фестивал. Трябва да живее с тази мисъл и да полага много труд, а дори и да не вземе първия път награда, на следващата година може да получи най-голямото отличие на фестивала, каза директорът на фестивала.

Той отбеляза, че "Детски Пирин фолк" е проява, която се радва на вниманието и интереса и на публика, и на участници. Даваме възможност на много деца да се изявяват на сцената на "Пирин фолк". Това допълнително обогатява фестивала. Всяка година интересът към "Детск Пирин фолк" е все по-голям, тази година борбата беше доста оспорвана, каза Касъмов.

Директорът на фестивала коментира, че и тази година Летният театър, където се провежда събитието, е пълен. Хората са щастливи, живеят с музиката. Рециталите, които подготвяме, са на ниво. Всеки един от изпълнителите дава нещо от себе си, посочи директорът на "Пирин фолк".