Трио "Сестри Гойкови" спечели първа награда в конкурса за изпълнителско изкуство на фестивала "Пирин фолк". Надпреварата се състоя в рамките на втората фестивална вечер в Сандански. За поредна година фестивалното и журналистическо жури, както и зрителите, определиха своите фаворити и отличиха най-добрите изпълнители. В конкурса участие взеха 14 изпълнения, които заложиха на обичани песни от македонската фолклорна област, както и на авторски композиции, информират организаторите на "Пирин фолк".

Хореографиите към музикалните изпълнения бяха поверени на местни формации и танцови формации, сред които танцов състав „Празник“ с художествен ръководител Михаил Митрев, ансамбъл „Македонци“ с художествен ръководител Иван Занчев, танцова формация „Хоуп“ с художествен ръководител Невена Станкова, Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров“ с главен художествен ръководител Гергана Костадинова и танцов състав „Звездица“ с художествен ръководител Владислава Захова.

В състава на журито на "Пирин фолк" 2025 тази година са проф. д.н. Венцислав Димов, Димитър Динев, д-р Ваня Монева, проф. д-р Костадин Бураджиев, д-р Генчо Генчев и Павлина Караджова.

Фестивалното жури присъди първа награда на трио "Сестри Гойкови", които изпълниха песента "Мари, моме, гяволице", по народен текст и музика и с аранжимент на композитора Светослав Лобошки. Втора награда получи дует "Пирин", а трето място беше присъдено на Василена Стоянова.

Журналистическото жури връчи своята награда на дует "Пирин", а зрителите отличиха Емилио Филипов, за изпълнението на песента "Айде, камен Яно". Наградата на "Фен фолк тв" получи Мира Захариева.

Първият специален гост на втората фестивална вечер беше певецът Юри Крумов, който многократно е участвал във форума и е удостояван с престижни награди. Сестри Ива и Велислава Костадинови, които в годините имат редица изяви на сцената на „Пирин фолк“, също зарадваха зрителите. В годините те са носителки на редица отличия от фестивала и са доказали своята роля в съхраняването и популяризирането на македонската песен, казват организаторите. Тази година Ива и Велислава Костадинови представиха две песни от своя репертоар - „Пита ли, моме, вашите“ и „Очи имаш, Стойне“. Композициите „Благодаря“ и „Мома оди на вода“ бяха изпълнени за първи път на сцената на „Пирин фолк“.

Фестивалът в Сандански продължава и тази вечер. Днес ще се проведе конкурсът за авторска македонска песен, в който ще се представят 15 нови композиции. Специални гости ще бъдат изпълнителите Гуна Иванова и Райко Кирилов. Организатори на събитието са "Фен фолк тв", Община Сандански и "Мюзик медия клъстер". БТА е медиен партньор на "Пирин фолк".