Първото място, което журито на "Пирин фолк" ни присъди, е най-специалната награда за нас, казаха от триото "Сестри Гойкови"

Първото място, което журито на "Пирин фолк" ни присъди, е най-специалната награда за нас, казаха пред БТА изпълнителките от трио "Сестри Гойкови", след като бяха отличени с първа награда в конкурса за изпълнителско изкуство. Те обясниха, че са подготвяли участието си за "Пирин фолк" повече от шест месеца. Песента са искали да бъде автентична и да пасва на гласовете им, за да се създаде тригласната обработка. "През целия си съзнателен живот пеем. Това са години труд, упоритост, емоции. Наградата от „Пирин фолк“ е най-специалната награда, която сме получавали. Не очаквахме такова отличие. Доста години сме мечтали да бъдем наградени на тази сцена, пред толкова много хора", казаха още от трио "Сестри Гойкови".

Дует „Пирин“, които бяха класирани от фестивалното жури на второ място, посочиха, че участват във фестивала за поредна година. По думите им публиката винаги е радушна, весела и ги приема топло. За нас участието ни във фестивала е свързано с голямо удоволствие, което не можем да опишем с думи. Като малки сме идвали тук, в публиката, с родителите си. В един момент вече сме сред участниците, които се представят на сцена. Чувството е уникално", разказаха още дует "Пирин". Те добавиха, че са представили пред публиката и журито една от любимите си народни песни.

Василена Стоянова, която получи трета награда на фестивала, обясни, че за поредна година е участвала във фестивала и изрази радостта си, че е сред отличените.

Фестивалът в Сандански продължава и тази вечер. Днес ще се проведе конкурсът за авторска македонска песен, в който ще се представят 15 нови композиции. Специални гости ще бъдат изпълнителите Гуна Иванова и Райко Кирилов. Организатори на събитието са "Фен фолк тв", Община Сандански и "Мюзик медия клъстер". БТА е медиен партньор на "Пирин фолк".