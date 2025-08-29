"Пирин фолк" е един от най-добре организираните и авторитетни фолклорни фестивали, каза кметът на Сандански

"Пирин фолк" е един от най-добре организираните и авторитетни престижни фолклорни фестивали с национално и международно значение, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов по повод официалното откриване на фестивала. "Заради неговата богата 33-годишна история продължаваме да пишем тези достолепни фолклорни, духовни страници на "Пирин фолк". Изключително се радвам, че Сандански продължава да гради и да надгражда този фестивал в присъствието на толкова много хора. В предстоящите три дни ще се създаде една изключително добра атмосфера, която ще се предаде чрез телевизионния екран на многобройна публика от цялата страна. Всички имаме нужда от това. От тази духовна храна, която да ни обогатява и занапред, защото Пирин фолк продължава да бъде емблема на непреходния фолклор, като магия на народните традиции", допълни кметът на Сандански.

Според него "Пирин фолк" е едно значимите събития в страната заради неговата същност. Стоянов поясни, че още през 90-те години, когато е замислен, фестивалът е създаден с идеята да съхрани, да обогати българския народен фолклор, народните традиции, българските народни песни, танци, обичаи, всичко това, което съхранява българското през вековете. Аз се радвам, че той продължава да се надграджа и обогатява. Част от това надграждане е Детският "Пирин фолк", който акумулира енергията на децата и на всички, които обичат българското и се чувстват българи, каза Атанас Стоянов.