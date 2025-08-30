Започна втората фестивална вечер на „Пирин фолк“ в Сандански. На сцената на Летния театър в парка „Свети Врач“ в рамките на конкурса за изпълнителско изкуство ще се представят 15 участници. Те ще се съревновават с интерпретации на македонски песни. В рамките на втората фестивална вечер ще гостуват сестрите Ива и Велислава Костадинови и Юри Крумов.

Кулминацията на "Пирин фолк" ще бъде на 31 август (неделя), когато ще се състои конкурсът за авторска македонска песен. В последната вечер гости ще бъдат Гуна Иванова и Райко Кирилов. Двамата ще представят емблематични песни от своя репертоар, информират организаторите.

Петя Щилиянова, пиар на фестивала, каза за БТА, че "Пирин фолк" е един от малкото форуми, оцелял 33 години, което само по себе си е много показателно за интереса към него. "Пирин фолк" е уникален, защото няма друг такъв фестивал за авторска македонска песен. Гвоздеят в програмата - това, което е в основата при създаването на "Пирин фолк", е авторската македонска песен. Няма друг фестивал, в който да се създава съвременна, нова авторска музика на фолклорна основа. Има много изпълнения, които през годините се отличиха като хитове. Много песни, които са станали емблематични, са били създадени специално за "Пирин фолк", посочи още Щилиянова.

Кметът на община Сандански Атанас Стоянов определи "Пирин фолк" като един от най-добре организираните и авторитетни престижни фолклорни фестивали с национално и международно значение. Той отбеляза, че фестивалът има богата 33-годишна история и изрази радостта си, че Сандански продължава да надгражда този фестивал. Всички имаме нужда от това, от тази духовна храна, защото "Пирин фолк" продължава да бъде емблема на непреходния фолклор, като магия на народните традиции", допълни кметът на Сандански.

Фестивалът се организира от Община Сандански, "Фен Фолк ТВ" и "Мюзик Медия Клъстер". БТА е медиен партньор на събитието.