Започна третата фестивална вечер на „Пирин фолк“ в Сандански. На сцената на Летния театър в парк „Свети Врач“ ще се проведе конкурсът за авторска македонска весен. В рамките на фестивалната вечер ще бъдат представени 15 нови композиции, съобщиха организаторите. Специални гости ще бъдат изпълнителите Гуна Иванова и Райко Кирилов. Двамата ще представят емблематични песни от своя репертоар, информират организаторите.

Кметът на община Сандански Атанас Стоянов определи "Пирин фолк" като един от най-добре организираните и авторитетни престижни фолклорни фестивали с национално и международно значение. "Заради неговата богата 33-годишна история продължаваме да пишем тези достолепни фолклорни, духовни страници на "Пирин фолк". Изключително се радвам, че Сандански продължава да гради и да надгражда този фестивал в присъствието на толкова много хора. В предстоящите три дни ще се създаде една изключително добра атмосфера, която ще се предаде чрез телевизионния екран на многобройна публика от цялата страна. Всички имаме нужда от това. От тази духовна храна, която да ни обогатява и занапред, защото "Пирин фолк" продължава да бъде емблема на непреходния фолклор, като магия на народните традиции", допълни кметът Атанас Стоянов.

Директорът на „Пирин фолк“ Ненчо Касъмов разказа, че през последните години организаторите са върнали фестивала към традициите и корените.

Той отбеляза, че "Детски Пирин фолк" е проява, която се радва на вниманието и интереса и на публика, и на участници. Фестивалът предоставя възможност много деца да се изявяват на сцената на "Пирин фолк". Това допълнително обогатява фестивала.

Директорът на фестивала коментира още, че и тази година Летният театър, където се провежда събитието, е пълен. Хората са щастливи, живеят с музиката. Рециталите, които подготвяме, са на ниво. Всеки един от изпълнителите дава нещо от себе си, посочи още Ненчо Касъмов на "Пирин фолк".

Фестивалът се организира от Община Сандански, Фен Фолк ТВ и Мюзик Медия Клъстер. БТА е медиен партньор на събитието.