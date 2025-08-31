От началото на годината са образувани 319 административни производства за защита от дискриминация, каза Елка Божова, председател на КЗД

От началото на годината са образувани 319 административни производства за защита от дискриминация, каза за БТА Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Във Велико Търново тя и членовете на комисията дадоха началото на кръгла маса за информиране на гражданите относно Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията за правата на хората с увреждания от Северен централен район за планиране.

Целта на информационната кампания е повишаване обществената информираност за Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията за правата на хората с увреждания и изграждане на антидискриминационно съзнание, което включва подобряване компетенциите на служителите и развиване на нови форми на превенция на дискриминацията.

Елка Божова припомни, че новият състав на комисията е сформиран през май тази година, а подобни форуми са част от заложените дейности занапред. За своите 20 години от основаването си комисията отчита сериозен процент на жалбите и сигналите във връзка с упражняването на правото на труд, което заема около 60 процента от административните производствата в работата на комисията. Немалко са случаите, в които се жалят жени, защото жената е особено уязвима в социалния си статус. В повечето случаи тя е работеща майка, а това невинаги се харесва на работодателя, отбеляза Божова.

От 2017 година комисията инициира кампанията „Достъпна България“, свързана с обследванията на обществени сгради, които отговарят на изискванията на достъпна архитектурна среда, за което съдейства и местният представител на комисията. Във Великотърновска област комисията е сертифицирала пет сгради по критерии, които отговарят на изискванията по Закона за устройство на територията и Закона за хората с увреждания. Това са сградата на Областната администрация, на Регионалната библиотека „П.Р Славейкова“, хотел „Панорама“, на Комплекса за социални услуги в Полски Тръмбеш, Средно училище „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица.

Кампанията „Работодател без дискриминация“ е насочена към работодателите, които считат, че условията на труд поставят всички хора на равна основа в неговото предприятие. Той може да подаде заявление, за да получи сертификат. Условията са най-малко пет процента от общия брой на служителите да бъдат хора с увреждания, а 40 процента от ръководните длъжности трябва да са заемани от жени, както и да има служител, който да изпълнява функцията служител за равенство. Комисията има възможност да окаже методическа помощ за въвеждането на вътрешни правила в предприятието, посочи Божова. До момента над 30 са сертифицираните работодатели по тези критерии на територията на страната. Този сертификат е гаранция, че съответният работодател е справедлив спрямо своите работници. Жалбите към Комисията за защита от дискриминация са немалко, особено след като вече има електронна платформа за тяхното подаване. При жалба, която е подадена към комисията, започва процедура на проучване, която е в едномесечен срок, има процедура на открито заседание и след това комисията се произнася с административен акт, което може да бъде обжалвано пред Административен или Върховен административен съд. Производството е безплатно, не се дължат държавни такси, а от бюджета се отделят средства за транспортните разходи на всички, които участват в процеса, посочи Божова.

Само за последния месец има две самосезирания от страна на експерти към комисията за хора с увреждания, които не са допуснати до градския транспорт и до въздухоплавателно средство.