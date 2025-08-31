С дейностите по проект Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ в Търговище инвестира в човешкия ресурс

Професионалната техническа гимназия (ПТХ) „Цар Симеон Велики“ в Търговище е едно от училищата в областта, които работят по проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Проектът е насочен най-вече към човешкия ресурс – ученици и учители, каза за БТА директорът Николай Николов. Училището е едно от първите, които се включват в него, а той е продължение на проекта „Ученически практики“ с надграждаща функция.

Работи се вече втора година по почти всичките девет дейности, модернизира се и материалната база. Проектът цели адаптиране на образованието спрямо нуждите на пазара на труда и повишаване на качеството на професионалното обучение в България. Той е финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027.

Обхванати са ученици от ПТГ „Цар Симеон Велики“ от няколко направления. 15 от младите хора от 10 клас провеждат допълнително обучение във фирма „Ховаг“ в Търговище за т.нар. ученически практики.

„Ние сме едно от големите училища в България, тъй като почти 1/3 от учениците се обучават в дуална форма на обучение – партнираме си с заводите на холдинг „Шишеджам“ и там нашите ученици бяха обект на допълнителна работа с представители на бизнеса. 21 души направиха допълнително обучение с по 20 часа тази година с учениците от 11 и 12 клас, които имат реална производствена дейност в заводите“.

Според директора ползите от проекта са взаимни – както за ученици и учители, така и за фирмите. Защото те опознават в друга среда учениците. От друга страна, екипът на училището вижда какво е необходимо и какво се търси в реалната производствена среда, от какво търговищкият бизнес има нужда.

По думите на Николов не е без значение и материалната страна. Учениците, които са преминали практики, са получили стабилни стипендии. Това са ученици от специалността „Компютърна техника“, които нямат допълнително финансиране, каквато имат учениците от дуалната специалност. За тях работата е била и финансово подсигурена.

В края на август десет учители ще преминат допълнително обучение в Техническия университет в София. Те ще бъдат квалифицирани за работа с приложни програмни продукти. Това ще се отрази много добре за бъдещата работа - за участие в ученическите олимпиади в областта на машиностроенето. Учителите са представители на трите направления: „Компютърна техника“, „Автотранспортна техника“ и „Мехатроника“.

По проекта, и не само чрез него, са модернизирани няколко кабинета в училището. Проектът не е насочен към обновяване на материалната база, а основно към човешкия фактор. Но ръководството успява да задели средства от бюджета и да ги насочи към производствените дейности. Почти всички кабинети разполагат с нови машини и съвременно оборудване. Започнало е и производство на различни артикули по примера назад в годините, когато училището има собствени приходи от училищна продукция. Изработени са пейки, част от които са подарени на Регионалното управление на образованието (РУО). Предстои да бъдат пуснати в рекламно обръщение и продажба на преференциални цени. Освен пейки, учениците изработват барбекюта, различни рекламни материали по поръчка на отделни институции. Учениците виждат, че в работилниците правят нещо и че техният труд е оценен и полезен.

Децата искат да работят – да правят нещо със своите ръце, посочи Николов. Ръководният екип стимулира обучението и в общообразователните предмети. Благодарение и на работата по проекти училището има добър имидж, каза директорът. През последните пет години местата биват запълнени на второ класиране, но се държи на нивото на приетите учениците. „Най-добрият атестат е, когато имаме неприети ученици – интересът е по-голям от свободните места“, допълни той. Всяка година броят на учениците расте и през тази тук ще започнат около 400 ученици. Ползите за учителите са, че те виждат пряката работа във фирмите в града.

„По проекта беше интересно, че има възможност учителят да заведе учениците в предприятие Х , като това им се води като час – регламентирано е , поемат им се пътните разходи, обясни Николов. Втора възможност по този проект са часовете, които се правят в изведена среда.

Той допълни, че като учител по история е имал час в Регионалния исторически музей след зададена проектна задача, по която учениците работят съвместно в културната институция. За финал е проведен час в музея. Това е другата полза за учителите и за учениците. Преподаватели по български език са водили свои възпитаници на театрална постановка. По професионална подготовка се ходи във фирмите. Друга възможност е училището да покани представители на бизнеса. Идеята е в бъдеще да се работи и с фирми и от други региони, не само от Търговище.

Дейностите по проекта ще продължат поне още година.

През новата учебна година в ПТГ „Цар Симеон Велики“ ще отвори врати нов STEM център. Той се реализира през летните месеци по процедура "Училищна STEM среда" от Националния план за възстановяване и устойчивост. Обновени са две зали и три високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС ).

Целеви групи по проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО)“ са ученици от професионални гимназии, учители по професионална подготовка и представители на бизнеса. По данни на РУО – Търговище 586 ученици от област Търговище са преминали обучение в друга физическа среда. Статистиката на практически занятия показва, че 20 обучени специалисти са изнесли практически занятия с продължителност от 20 учебни часа. А по отношение на квалификация и практики са организирани менторски обучения - 89 външни за образователната система специалисти са обучени като преподаватели; 71 педагогически специалисти са обучени за цифрова и зелена икономика; 218 ученици се обучават за подобряване на трансверсални и предприемачески умения.