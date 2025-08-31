Подробно търсене

Граждани затвориха главен път Бяла – Ботевград край Плевен в протест срещу безводието

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Граждани затвориха главен път Бяла – Ботевград край Плевен в протест срещу безводието
Граждани затвориха главен път Бяла – Ботевград край Плевен в протест срещу безводието
Граждани отново излязоха и блокираха пътя Бяла - Ботевград, за да изразят недоволство от липсата на питейна вода в Плевен и няколко села. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
31.08.2025 16:21
 (БТА)

Граждани затвориха главен път Бяла – Ботевград на пътния възел до плевенското село Ясен в протест срещу безводието.

Протестът започна с автошествие от парк „Кайлъка“, което премина по улиците на Плевен. Участниците се събраха край пътния възел и блокираха движението в двете посоки. Те обещаха периодично да пропускат автомобили, за да намалят образувалите се тапи.

Основното искане на протестиращите, според организатора Борислав Цветанов, е да има решение на проблема. Той заяви, че им е омръзнало от обещания и вече те ще казват какво трябва да се случи, защото държавата не се справя с проблема.

Според него за изграждането на язовир „Черни Осъм“ трябва да се иска съгласието на всички кметове в района и след това да се пристъпи към осъществяването на проекта, против който са се обявили мнозина.

Като най-краткосрочна мярка за справяне с водната криза, Цветанов смята, че трябва да има вода в тръбите и спешно да се подмени тръбопровода от Черни Осъм към Плевен с  два надзора и с обществен контрол.

Протестиращите имали шест или седем искания, които ще бъдат обявени на протеста тази вечер пред сградата на Общината в Плевен. „Това би помогнало Плевен да има вода“, категоричен беше Цветанов.

Той каза още, че знае, че има неизползвани водоизточници, които са запечатани. Според него това са прави умишлено, за да може да се обяви бедствено положение, да се премахнат процедурите по Закона за обществените поръчки и отпуснатите пари да се усвоят от определени фирми,

Блокадата на пътя ще продължи до 17:00 ч. след това протестът се мести пред сградата на Общината.

Както БТА писа, преди две седмици се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта. Миналата неделя имаше втори протест. Тогава се чуха призиви, че ако проблемът не започне да се решава, ако няма конкретни действия и ефект от тях, може да се стигне и до блокиране на главни пътища.

В четвъртък повече от четири часа продължиха изслушванията на експерти и граждани за водната криза на заседание на Общинския съвет в Плевен.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. Девет бяха протестите в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях и тогава за кратко беше блокиран пътят Бяла - Ботевград на пътния възел при село Ясен.

 

 

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

25.08.2025 16:11

В Плевен започнаха строително-ремонтни дейности по реконструкцията на вътрешен водопровод в един от най-проблемните участъци

В Плевен започнаха строително-ремонтни дейности по реконструкцията на вътрешен водопровод на бул. "Георги Кочев", който е селектиран сред участъците с най-чести аварии в града. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД - Плевен. От
25.08.2025 13:45

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще заседава отново на 3 септември

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще заседава отново на 3 септември. Това беше решено на първото заседание на комисията днес. То се състоя в конферентната зала на Община Плевен.
22.08.2025 17:51

От понеделник започва идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен

От понеделник от ВиК - Плевен и Общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на
21.08.2025 17:49

Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в Плевен ще обсъжда мерки за преодоляване на водната криза

Утре в Плевен ще бъде свикан Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на територията на област Плевен. Това съобщават от пресцентъра на областната администрация. Заседанието е с цел набелязване на мерки за преодоляване на водната
20.08.2025 19:57

Общинският съвет в Плевен реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването

На извънредно заседание Общинският съвет в Плевен реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината. Това беше единствената точка в дневния ред. Заседанието започна с половинчасово закъснение заради липса на интернет в залата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:31 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация