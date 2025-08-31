ЦИК на Косово е одобрила молбите за гласуване в чужбина на над 46 хиляди косовски граждани за местните избори на 12 октомври

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово съобщи, че е одобрила молбите за гласуване от чужбина на над 46 хиляди косовски граждани за местните избори на 12 октомври, предаде Косовското радио и телевизия.

От 23 юли, когато онлайн платформата на ЦИК за заявления за гласуване в чужбина беше отворена, до затварянето ѝ на 29 август са подадени общо 56 778 молби, а одобрените са 46 015, информира говорителят на ЦИК Валмир Елези.

Елези заяви, че в повечето случаи, при които заявлението не е било одобрено, заявителят не е представил документ, който да доказва, че живее на адрес извън Косово. Той допълни, че всеки, получил отказ, е уведомен за причините, поради които заявлението му не е било одобрено, и му е била дадена възможност за повторно подаване на заявлението.

Гласуването по пощата ще се осъществи по пощата в периода 17 септември – 11 октомври 2025 г., информира още говорителят на ЦИК. Гласоподавателите ще получат плик с бюлетина, който трябва след това да занесат до пощенска кутия на ЦИК, която ще бъде част от разкритите специално за изборите кутии в различни държави по света.