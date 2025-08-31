Подробно търсене

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова, Марин Колев
Снимка: МС
Сопот,  
31.08.2025 20:01
България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот.

България има изключително силна традиция в отбранителната промишленост, посочи тя. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят, много от тях, Украйна и борбата ѝ за свобода, отбеляза тя и посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, идват от България. 

България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза тя. 
 

31.08.2025

