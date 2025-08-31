България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

site.btaБългария активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, каза председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен
България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която заедно с премиера Росен Желязков посети най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“- Сопот.
България има изключително силна традиция в отбранителната промишленост, посочи тя. Тук произвеждате големи количества боеприпаси и снаряди, които подкрепят, много от тях, Украйна и борбата ѝ за свобода, отбеляза тя и посочи, че от началото на войната една трета от оръжията, използвани в Украйна, идват от България.
България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа, за което ви благодаря. Приносът на България е повод не само за национална, но и за европейска гордост, отбеляза тя.
