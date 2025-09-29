"Шато Копса" ще обогати портфолиото си с нова лимитирана серия вина от сортовете "Тамянка" и "Пино Ноар", каза за БТА изпълнителният директор Петя Минкова

Вярваме, че всяко вино трябва да разказва история, затова и тази година ще обогатим портфолиото си с нова лимитирана серия, насочена към ценители и колекционери. Това каза за БТА изпълнителният директор на винарната "Шато Копса" Петя Минкова и посочи, че сортовете, които ще бъдат част от лимитираната серия вина, са "Тамянка" и "Пино Ноар". "За първи път ще преработваме тези сортове, а емблематичното ни вино „Анжелика“ ще бъде обогатено с нови сортове, за да подчертаем неговата комплексност и уникален характер", каза Минкова.

Двата лимитирани сорта се отглеждат в новите лозови масиви на винарната, които се намират под село Анево. Насажденията са били разширени наскоро с нови 180 декара лозе, където се отглеждат сортовете "Каберне фран", "Пино Ноар", "Мерло" и "Тамянка". От тях плододаване се очаква догодина. В масивите тази година е било поставено и капково напояване.

"За нас иновациите вървят ръка за ръка с уважението към традицията. През последните години инвестирахме в модерни съдове и технологии за винификация, които позволяват по-прецизен контрол върху ферментацията и съхраняването на естествения ароматен профил на сортовете. Разширяваме и обновяваме лозята си, като въвеждаме устойчиви практики – грижа за почвите, оптимизация на водните ресурси и поддържане на биоразнообразието", посочи Петя Минкова.

До момента в Шато Копса са прибрани около 300 тона грозде, основно бели сортове и червени в ранна зрялост за розе. До края на кампанията се очаква да се приберат още 200 тона грозде, като то е брано изцяло на ръка и поставено в касетки, които стигат до винарната.

"Гроздобер 2025 в Розовата долина започна при много благоприятни условия. Пролетта беше мека и спокойна, без късни слани, което позволи лозята да се развиват равномерно. Лятото се отличи с топли дни и прохладни нощи – комбинация, която е от ключово значение за натрупването на захари и запазването на свежестта и ароматите. Особено важно е, че регионът тази година бе пощаден от градушки – нещо, което е голямо предимство за качеството на реколтата", посочи изпълнителният директор.

По нейни думи добивите са балансирани – не рекордни, но достатъчни, за да осигурят отлична концентрация и високо качество на гроздето. "Очакваме впечатляващи вина от белите сортове, като "Карловския мискет" и "Тамянката", които носят типичния флорален букет и минералност на Долината на розите. При червените сортове – "Каберне Фран" и "Пино Ноар" – климатът позволи отлична фенолна зрялост, което ще доведе до елегантни и хармонични вина с потенциал за отлежаване", допълни Минкова.

За "Шато Копса" конкурсите и винените форуми са не само признание, но и възможност да сверят часовника си със световните и регионалните тенденции, обясни тя. "Традиционно участваме в класациите на DiVino, в Балканския винен фестивал и конкурс, както и в емблематични за Пловдив събития като „Дефиле на младото вино“. Участието в тези формати ни носи ценна обратна връзка и радостта да видим вината ни оценени както от експерти, така и от любители на виното. И тази година ще представим новите реколти и лимитираните серии на тези и други престижни форуми", каза Петя Минкова.

Избата организира разнообразни събития - винени турове, дегустации на вино и ракия, концерти и други. "Най-новото пространство, което открихме, е изцяло новооборудваната изба на Шато Копса в гр. Клисура. Там нашите енолози представят вината ни и разказват на гостите за пътя на виното – от лозето до бутилката. На разположение е и нова дегустационна зала с капацитет 60 души, създадена така, че да предложи уют и автентична атмосфера", посочи изпълнителният директор.

Шато Копса се намира в сърцето на Розовата долина. То е създадено през 1998 година от Минко Минков, който е наследил любовта към виното от баща си Иван Минков. Сега със страст и иновативен дух третото поколение Минкови – Петя и Иван, развиват фамилния бизнес и създават модерни вина, свързани с историята на Долината. Постройката е умален средновековен замък, в който е вкопана избата. Енолози са Мадлена и Ангел Кузманови. Вината са в елегантна стилистика от шардоне, мускат, совиньон блан, мерло и каберне совиньон. Емблема на избата е финото бяло вино от типичния за Розовата долина сорт червен мискет, което се отличава с деликатен аромат, лека свежест и пикантна горчивина.

Фамилната изба Шато Копса има 55 ха собствени лозя, които семейство Минкови постепенно придобиват между 1998 и 2008 г. През 2008 завършва изграждането на избата в Клисура и шатото с дегустационните зали недалече от Карлово. Шато Копса е отворено за посещения и дегустации с предварителна резервация. Разполага с хотелска част, два ресторанта, зала за провеждане на корпоративни събития и уютна релакс зона за терапии с вино и рози.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).