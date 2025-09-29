Турското министерство на културата обяви рекордно финансиране за киноиндустрията в страната

Турското министерство на културата и туризма обяви днес, че е одобрило 24 кинопроекта, които ще бъдат финансирани с общо 359 милиона турски лири (7,36 милиона евро) – сума, надхвърляща отделените средства за кино през 2024 г. с 27 процента, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Представители на Министерството определиха увеличението като „важен етап в укрепването на националната филмова индустрия и осигуряването на нейното международно присъствие“ и заявиха, че „тази подкрепа играе жизненоважна роля в развитието на турското кино, тъй като насърчава утвърдените режисьори и същевременно отваря врати за нововъзникващите таланти“.

Одобрените кинопроекти включват девет филма на известни турски режисьори, един от които на носителя на наградата „Златна мечка“ Семих Капланоглу, девет пилотни проекта на млади режисьори от Турция, четири копродукции и две постпродукции, отбелязва „Тюркийе тудей“.