Атанас Атанасов: "Продължаваме напред и няма как да се отказваме"

Добруджа (Добрич) гледа напред и не се отказва, заяви старши треньорът Атанас Атанасов след поражението с 0:1 срещу Берое (Стара Загора) в мач от десетия кръг на футболното първенство. Гостите допуснаха гол от дузпа през второто полувреме и завършиха мача с девет души.

"И първото полувреме стояхме доста добре на терена, но от елементарна грешка ни отбелязаха гол. Получихме червен картон, за капак и втори. Тази грешка доведе до негативния резултат", заяви треньорът на Добруджа.

"Търсехме повече скорост в пространствата на Берое. Тони Иванов има прилична бързина и това проработи, но не успя да реализира сам срещу вратаря. Бяхме добре структурирани и не позволявахме положения, освен от силната им лява страна, но получихме гол от една ситуация", продължи Атанасов.

"Продължаваме напред и няма как да се отказваме. На отбора му тежи това, че се справя до голяма степен доста добре, но не печели точки от елементарни грешки", завърши той.