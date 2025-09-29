Подробно търсене

Атанас Атанасов: "Продължаваме напред и няма как да се отказваме"

Ивайло Георгиев
Атанас Атанасов: "Продължаваме напред и няма как да се отказваме"
Атанас Атанасов: "Продължаваме напред и няма как да се отказваме"
Атанас Атанасов / Снимка: кореспондент на БТА в Стара загора Емил Димов (КН)
Стара Загора,  
29.09.2025 22:31
 (БТА)

Добруджа (Добрич) гледа напред и не се отказва, заяви старши треньорът Атанас Атанасов след поражението с 0:1 срещу Берое (Стара Загора) в мач от десетия кръг на футболното първенство. Гостите допуснаха гол от дузпа през второто полувреме и завършиха мача с девет души. 

"И първото полувреме стояхме доста добре на терена, но от елементарна грешка ни отбелязаха гол. Получихме червен картон, за капак и втори. Тази грешка доведе до негативния резултат", заяви треньорът на Добруджа. 

"Търсехме повече скорост в пространствата на Берое. Тони Иванов има прилична бързина и това проработи, но не успя да реализира сам срещу вратаря. Бяхме добре структурирани и не позволявахме положения, освен от силната им лява страна, но получихме гол от една ситуация", продължи Атанасов. 

"Продължаваме напред и няма как да се отказваме. На отбора му тежи това, че се справя до голяма степен доста добре, но не печели точки от елементарни грешки", завърши той. 

/АВ/

Свързани новини

29.09.2025 22:34

Берое има тежест в първенството и играе за победа във всеки мач, заяви треньорът Алехандро Сагерас

Берое има тежест в българското първенство по футбол и играе за победа във всеки мач, заяви старши треньорът на отбора Алехандро Сагерас след победата с 1:0 срещу Добруджа (Добрич) в мач от десетия кръг на efbet Лига.   "Тренирахме добре през
29.09.2025 22:17

Гол от дузпа донесе успеха за Берое срещу деветима от Добруджа в мач от футболното първенство на България

Първенство на България по футбол, среща от десетия кръг на Първа лига: Берое (Стара Загора) – Добруджа (Добрич) -  1:0  (0:0) голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 57 стадион: "Берое", Стара Загора главен съдия: Денислав Сталев жълти картони: Алберто
29.09.2025 22:10

Берое надви Добруджа като домакин в последен мач от десетия кръг на българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига): Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич)    - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 57 червен картон: Венцислав Керчев 51, Диого Мадалено 81 (Добруджа) от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:30 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация