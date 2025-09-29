Берое има тежест в първенството и играе за победа във всеки мач, заяви треньорът Алехандро Сагерас

Берое има тежест в българското първенство по футбол и играе за победа във всеки мач, заяви старши треньорът на отбора Алехандро Сагерас след победата с 1:0 срещу Добруджа (Добрич) в мач от десетия кръг на efbet Лига.

"Тренирахме добре през седмицата. Във всеки мач имаме стратегия, за да бъдем конкурентни на отбори като днешния, който има опитни футболисти и добър треньор. Те само ще израстват. Нашият отбор също се развива и гледаме напред", каза Алехандро Сагерас.

"Имаме ситуации за голове и ритъм, но понякога избързваме и нямаме ефективност. През тази година изградихме млад отбор, който се надяваме да радва тази публика", добави той.

Запитан за очакванията му за следващия мач срещу Левски, Сагерас отговори: "Казвал съм го и преди - този Берое отива на всеки терен в България, за да спечели. Уважаваме Левски, ЦСКА, Лудогорец и всички други големи отбори, но Берое също е отбор с история, който има тежест в това първенство".