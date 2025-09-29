Гол от дузпа донесе успеха за Берое срещу деветима от Добруджа в мач от футболното първенство на България

Подробно търсене

Първенство на България по футбол, среща от десетия кръг на Първа лига между отборите на „Берое“ (Стара Загора) и „Добруджа“ (Добрич).Снимка: кореспондент на БТА в Стара загора Емил Димов (КН)
Стара Загора,  
29.09.2025 22:17
 (БТА)

Първенство на България по футбол, среща от десетия кръг на Първа лига:

Берое (Стара Загора) – Добруджа (Добрич) -  1:0  (0:0)

голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 57

стадион: "Берое", Стара Загора

главен съдия: Денислав Сталев

жълти картони: Алберто Салидо, Хуан Пинеда, Кайо Лопес (Берое) Венцислав Керчев, Андриан Димитров, Милчо Ангелов, Антон Иванов, Анхел Пуерто  (Добруджа)

червен картон: Венцислав Керчев, Диого Мадалено (Добруджа)

състав на Берое:  Артур Мота, Хуан Пабло Саломони, Факундо Константини, Кайо Лопес, Тижан Сона (87 – Аугусто Дабо), Алехандро Масого (87 – Стилян Русенов), Викторио Вълков, Хуан Пинеда, Нене (76 – Исмаел Ферер), Алберто Салидо (87 – Уеслей Да Роча), Йесид Валбуена (76 – Факундо Аларкон);

състав на Добруджа:  Галин Григоров, Богдан Костов (46 – Милчо Ангелов), Венцислав Керчев, Анхел Пуерто, Матеус Леони, Ди Матео Ловрик (88 - Малик Фал), Антон Иванов, Лукас Кардозо, Андриан Димитров (64 – Диого Мадалено), Айкут Рамадан (64 – Димитър Пиргов), Томаш Силва;

Берое (Стара Загора) победи Добруджа (Добрич) с 1:0 в последен мач от десетия кръг на шампионата в Първа лига. Първото полувреме завърши при нулево равенство, а резултатът бе открит от Алберто Салидо в 67-та минута, който бе точен от дузпа. При нарушението за 11-метровия наказателен удар Венцислав Керчев получи директен червен картон и Добруджа остана с човек по-малко, а в 81-та минута Диого Мадалено остави своя тим с девет души.

Гостите започнаха по-активно срещата, но не успяха да създадат сериозна опасност пред вратата на старозагорци. От своя страна Берое използваше всяка възможност за бърза атака, но също не стигна до удар.

Най-сериозната опасност до момента дойде в 30-ата минута, когато Хуан Пабло Саломони стреля с глава, но Галин Григоров успя да избие. Топката отново попадна в бранителя на Берое, който отправи удар, но след рикошет тя мина на сантиметри край гредата.

Минута по-късно Алберто Салидо изпълни пряк свободен удар, а топката бе насочена към долния десен ъгъл на вратата. Стражът на Добруджа се намеси страхотно и изби в ъглов удар. 

Минута след подновяване на играта Алберто Салидо изведе Нене, който шутира от малък ъгъл, но Григоров спаси и топката излезе в корнер.

Венцислав Керчев отправи удар с глава след центриране от ъглов удар в 50-та минута, но топката мина на метър над гредата.

В ответната атака Йесид Валбуена бе изведен зад гърба на отбраната, навлезе в наказателното поле и бе съборен от  Венцислав Керчев. Реферът отсъди дузпа в полза на Берое и след намеса на ВАР показа директен червен картон за играча на Добруджа. Зад топката застана Алберто Салидо, който изпълни перфектно и Берое поведе с 1:0.

В 60-та минута голмайсторът за старозагорци бе изведен от Нене сам срещу Григоров и пусна топката покрай вратаря на гостите, но ударът му мина на сантиметри от гредата.

В следващите минути играта на терена бе нервна, накъсана и с множество нарушения. При едно от тях влезлият като резерва Диого Мадалено получи директен червен картон и Добруджа остана с девет души на терена в 81-та минута.

Веднага след това Хуан Пинеда излезе на стрелкова позиция, но ударът му мина покрай гредата. В 86-та минута Димитър Пиргов прати топката в мрежата на старозагорци след удар с глава, но страничния рефер маркира засада. 

По този начин Берое се изкачи на седмо място в класирането с актив от 13 точки, а Добруджа остана на 14-а позиция със седем пункта и няма победа вече в шести пореден двубой. 

В следващия кръг Берое ще гостува на Левски, а двубоят е насрочен за 4 октомври от 20:15 часа. Ден по-късно Добруджа приема Арда в 15:00 часа. 

