Берое надви Добруджа като домакин в последен мач от десетия кръг на българското първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Снимка: кореспондент на БТА в Стара загора Емил Димов (КН)
Стара Загора,  
29.09.2025 22:10
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига):

Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич)    - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 57-дузпа
червен картон: Венцислав Керчев 51, Диого Мадалено 81 (Добруджа)

от неделя:
Лудогорец (Разград) - Монтана - 3:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Ивайло Чочев 28, 2:0 Оливие Вердон 53, 3:0 Бърнард Текпетей 63
червен картон: Ваджеба Сакор (Монтана) 45'

Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Милен Стоев 36, 0:2 Мартин Петков 47

Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)   - 1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 45+3, 1:1 Марко Милетич 88

от събота:
Локомотив (София) - ЦСКА (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 43, 1:1 Георги Минчев 77-дузпа

Черно море (Варна) - Септември (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 24, 1:1 Живко Атанасов 58

от петък:
Локомотив (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33

от четвъртък:
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69

    временно класиране:
 1. ЦСКА 1948          10   7  1  2  18:9   22 точки
 2. Лудогорец           9   6  3  0  17:3   21
 3. Левски              9   6  2  1  15:5   20
 4. Черно море         10   5  4  1  15:6   19
 5. Локомотив Пловдив  10   5  4  1  10:9   19
 6. Ботев Враца        10   3  5  2   9:7   14
 7. Берое               9   3  4  2  10:11  13
 8. Локомотив София    10   2  6  2  10:8   12
 9. Спартак Варна      10   2  5  3  11:11  11
10. Монтана            10   3  2  5   7:16  11
11. Арда Кърджали      10   2  3  5   9:12   9
12. ЦСКА               10   1  6  3   9:10   9
13. Ботев Пловдив       9   2  1  6   9:16   7
14. Добруджа           10   2  1  7   8:15   7
15. Септември София    10   2  1  7  10:22   7
14. Славия             10   1  4  5  10:17   7

/АВ/

Свързани новини

29.09.2025 22:34

Берое има тежест в първенството и играе за победа във всеки мач, заяви треньорът Алехандро Сагерас

Берое има тежест в българското първенство по футбол и играе за победа във всеки мач, заяви старши треньорът на отбора Алехандро Сагерас след победата с 1:0 срещу Добруджа (Добрич) в мач от десетия кръг на efbet Лига.   "Тренирахме добре през
29.09.2025 22:31

Атанас Атанасов: "Продължаваме напред и няма как да се отказваме"

Добруджа (Добрич) гледа напред и не се отказва, заяви старши треньорът Атанас Атанасов след поражението с 0:1 срещу Берое (Стара Загора) в мач от десетия кръг на футболното първенство. Гостите допуснаха гол от дузпа през второто полувреме и
29.09.2025 22:17

Гол от дузпа донесе успеха за Берое срещу деветима от Добруджа в мач от футболното първенство на България

Първенство на България по футбол, среща от десетия кръг на Първа лига: Берое (Стара Загора) – Добруджа (Добрич) -  1:0  (0:0) голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 57 стадион: "Берое", Стара Загора главен съдия: Денислав Сталев жълти картони: Алберто

Към 23:30 на 29.09.2025 Новините от днес

