МИНА: Продължаваме да градим мостове на сътрудничество и приятелство, каза черногорският държавен глава Милатович след среща с президента Тръмп

Снимка: МИНА
Вашингтон,  
29.09.2025 21:09
 (БТА)

Черна гора и Съединените щати продължават да градят мостове на сътрудничество и приятелство, каза черногорският президент Яков Милатович след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, както предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В социалната мрежа „Екс“ Милатович написа, че заедно със съпругата си Милена се е срещнал с Тръмп и с първата дама Мелания.

Той добави, че Черна гора се гордее със 120 години дипломатически отношения със САЩ.

„Продължаваме да градим мостове на сътрудничество и приятелство между Черна гора и САЩ“, написа Милатович.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)

/ЕЩ/

Към 21:58 на 29.09.2025 Новините от днес

