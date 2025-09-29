МИНА: Продължаваме да градим мостове на сътрудничество и приятелство, каза черногорският държавен глава Милатович след среща с президента Тръмп

Черна гора и Съединените щати продължават да градят мостове на сътрудничество и приятелство, каза черногорският президент Яков Милатович след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, както предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В социалната мрежа „Екс“ Милатович написа, че заедно със съпругата си Милена се е срещнал с Тръмп и с първата дама Мелания.

Той добави, че Черна гора се гордее със 120 години дипломатически отношения със САЩ.

„Продължаваме да градим мостове на сътрудничество и приятелство между Черна гора и САЩ“, написа Милатович.

