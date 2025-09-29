Новозеландският сокол беше избран за птица на годината в страната

Единственият сокол в Нова Зеландия грабна първото място в ежегодното гласуване за птица на годината в страната, съобщи агенция ДПА.

В конкурса на Forest and Bird хората класират любимите си местни птици в състезание, целящо да повиши осведомеността за заплахите, пред които са изправени емблематичните видове на Нова Зеландия. Кареареа (новозеландският сокол), който е способен да пикира с 200 километра в час, отлетя с короната, съобщиха организаторите от Forest and Bird.

Главният изпълнителен директор на конкурса Никола Токи заяви, че над 75 000 души от 123 държави са гласували онлайн, за да изберат любимата си птица. „Конкурсът еволюира от обикновена имейл анкета през 2005 г. до оспорвано културно събитие за Нова Зеландия. Зад меметата и шегите се крие сериозно послание. Топ 10 на птиците за тази година съвпада точно със статистиката - 80% от тях са в опасност. Две са от национално значение, като от всяка от тях има по-малко от 300 останали индивида“, поясни Токи. Унищожаването на местообитанията, изменението на климата и внесените хищници продължават да тласкат много видове към изчезване, но обществената осведоменост може да бъде повишена. „Хората се влюбват в тези птици. След като научат техните истории, те се грижат за тях, застъпват се и действат“, добави Токи.

Новозеландският сокол, с приблизителна популация от 5000 до 8000 птици, е изложен на риск, особено от загуба на местообитания и хищничество. Мениджърът на кампанията за защита на този вид - Кейтлин Пиета, каза, че е било привилегия да се застъпи за птицата, която е изобразена на новозеландската валута и която също така зае първото място на конкурса през 2012 г.