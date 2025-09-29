АА: „Мълчанието е съучастие“, каза турски филмов режисьор, сблъскал се с цензура заради включване във флотилията „Глобъл Сумуд“

„Мълчанието е съучастие в геноцида в момента“, каза турският режисьор Неджми Санджак, подчертавайки, че използването на гласа му за справедливост е по-важно от това да мълчи, за да запази кариерата си. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Санджак, чийто дебютен филм „Айше“ спечели награди на международни филмови фестивали, се подготвял за премиерата на филма в Турция.

Договорът бил подписан, датата – определена и той бил готов да сподели работата си с публиката у дома. Но дни преди излизането на филма на екран, казва той, дистрибуторската компания внезапно прекратила договора.

Причината: решението му да се включи във флотилията „Глобъл Сумуд“, гражданска мисия, организирана от международни активисти с цел да се повиши осведомеността за блокадата и хуманитарната криза в Газа.

„Бяхме насрочили датата на премиерата в кината. 3 октомври“, каза Санджак пред Анадолската агенция.

Той каза, че компанията го е попитала за политическата му позиция.

„Казах, че не съм политик, аз съм филмов режисьор, но съм и хуманитарен активист“, казал той на „Юнайтед Интърнешънъл Пикчърс“ (United International Pictures, UIP) преди заминаването си.

„Те ми казаха, че са американска компания... и че това може да е проблем за тях“, каза Санджак.

Малко след това той получил имейл, че договорът е прекратен. Той каза, че като причина в имейла било посочено „присъединяване към глобален протест на активисти“, което би могло да създаде „лоша ситуация за нашата компания“. Предложено му било да обсъдят това отново, когато се върне.

„Но аз имам филма от две години. И какво ще обсъждаме?“, каза Санджак.

Санджак, сценарист и режисьор, чиято работа е призната както в Турция, така и в чужбина, каза, че преживяното го е шокирало, но е решен да говори открито.

В началото той не говореше много, но обясни: „Не исках да се разфокусирам от „Сумуд“. Но точно сега съм тук и мисля, че трябва да разкажа на всички за тази ситуация. Защото, ако аз замълча, те ще направят така, че да накарат хората да мълчат.“

„А мълчанието е съучастие в геноцида в момента. Ето защо няма да мълча“, каза Санджак.

От снимачната площадка до флотилията

Първият пълнометражен филм на режисьора, „Айше“, който изследва историята на силна анадолска жена, привлече вниманието на международни фестивали и спечели няколко награди.

Вторият му филм, „Брюксел, идваме“ (Brussels, Here We Come), черна политическа комедия за отвличане на самолет по време на избори в Турция, в момента е в постпродукция.

Санджак каза, че първоначално се е съсредоточил върху завършването на постпродукцията на втория си филм, но след като е подал заявление за включване във флотилията, е спрял работата си и е отишъл в Тунис за подготовка преди заминаването. Това е и началото на края на дистрибуторския му договор.

Глобален модел на заглушаване

Прекратяването на договора, каза Санджак, шокира колегите, но не ги изненада напълно.

„Обикновено чуваме за черен списък на ционистките компании в нашата индустрия. Ето защо хората винаги гледат да си траят“, каза той, добавяйки, че повечето режисьори се страхуват да не загубят достъп до международно финансиране или разпространение.

Той каза, че за да може да работи с тези компании, човек „трябва да си мълчи. Затова те почувстваха съжаление за това. Но не ме подкрепиха.“

Въпреки че е разочарован от липсата на подкрепа от приятели в бранша, Санджак каза, че разбира тяхната предпазливост.

„Разбирам ги, но не са прави“, каза той, признавайки, че позицията им е разбираема поради финансовата им зависимост от индустрията. „Но аз съм в същото положение. Не съм богат човек. Аз съм независим режисьор. Мога да снимам филмите си, ако получа финансиране от европейските институции“, каза той.

Подчертавайки важността на това, да се говори открито, той каза: „И затова, разбира се, е трудно да си против тях. Но ако не си, те ще контролират всичко. И няма да ни оставят никакво пространство.“

Санджак каза, че връзките на „Юнайтед Интърнешънъл Пикчърс“ с големите американски студия като „Юнивърсал“ (Universal), „Парамаунт“ (Paramount) и „Дисни“ (Disney) не са му били съвсем ясни, когато е започнал преговори. „Не знаех, че са ционисти“, каза той. „Сега ме е срам.“

Творческа свобода под натиск

Историята на Санджак е част от нарастваща тенденция в световната индустрия за изкуство и развлечения, където творци, които говорят открито за Газа или други геополитически проблеми, се сблъскват с черни списъци, прекратени договори или заглушаване.

Подобни опасения бяха изразени и в Холивуд, където актьори и режисьори, както се твърди, са загубили възможност да заявят солидарност с Палестина. Други, като актьорите Сюзън Сарандън и Мелиса Барера, са с отменени или спрени проекти след откровена критики към действията на Израел в Газа.

„Ще намерят друга лъжа. Ще намерят друг начин. Винаги ще заглушават гласа ни. Защото става въпрос за гласа, а не за нас“, каза Санджак.

„Не се страхувайте“, каза той. „Ако не се страхувате, ще се страхуват те. Ще се страхуват. И точно сега се страхуват, защото сме много. И вече не мълчим.“

На 8 септември 2025 г. над 1300 фигури от филмовата индустрия, включително носители на награди „Оскар“, „БАФТА“, „Еми“ и „Кан“, дадоха тържествено обещание, с което отказват да работят с израелски филмови институции, „замесени в геноцид и апартейд срещу палестинския народ“.

Стотици режисьори, актьори, дейци от филмовата индустрия и институции подписаха декларация, че отчитат силата на киното да формира възприятията и обещават да не работят с израелски филмови институции.

От мечта за мюзикъл до истории за съпротива

Въпреки неуспеха Санджак каза, че не се отказва да покаже филма си. Ако никой дистрибутор не вземе „Айше“, той е готов да представи лентата директно на публиката.

„Ще взема прожекционния си апарат и екран и ще тръгна по улиците, по паркингите, за да покажа филма си. Затова правим филмите си... за да ги показваме на хората“, каза той.

Преди да се присъедини към флотилията, Санджак е разработвал англоезичен мюзикъл в Лос Анджелис. Сега проектът е в чекмеджето. Той каза, че се е насочил към политически по-осъзнато разказване на истории.

„Когато снимах филма си „Брюксел, идваме“, вече не можех да спя“, каза той. „И затова директно кандидатствах (за флотилията), когато видях, че Грета (Тунберг) и Ясемин (Аджар) споделят информация.“

Така че сега Санджак работи по нов проект – филм, основаващ се на истинската история на палестинец, който повече от 20 години се съпротивлява срещу израелската окупация.

„Ако децата умират, кое остава важно? В момента не ме интересуват филмите“, каза той. „Правя филми, защото разказвам това, което ме успокоява. А в момента това ме успокоява.“

Израелската армия е убила над 66 000 палестинци, повечето от които жени и деца, в Газа от октомври 2023 г., отбелязва Анадолската агенция.

Месеци въздушни и наземни атаки направиха Газа до голяма степен необитаема, обричайки населението ѝ на глад.

През призмата на протеста

Санджак подчерта, че основната причина да се присъедини към флотилията е проста: „Аз съм човек. Просто е.“

„Не се нуждая от никаква идеология, никакви вярвания, никаква религия, за да действам и да спра този геноцид. Аз съм човек. Имам чувства“, добави той.

Ето защо сега той е отдаден на това, да разказва истории, които имат значение.

„Сега ме е грижа, защото моята кариера ще ми даде повече глас. И в случай, че това стане, ще продължа да говоря за Газа, за Конго, за Йемен, за Судан.“

„Ето защо искам да продължа да пиша, да режисирам и да продуцирам филмите си, за да бъда техния глас чрез своя глас.“

