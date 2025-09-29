Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер никога повече да не атакува Катар

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, в който участва и американският президент Доналд Тръмп, никога повече да не атакува Катар, съобщи в изявление катарското външно министерство, предаде Ройтерс.

Израелският лидер също така се извини на катарското правителство за атаката срещу ръководството на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, отбелязаха днес израелски медии, съобщи ДПА.

"Канал 12" на израелската телевизия предаде, че Нетаняху се е извинил за нарушаването на суверенитета на Катар в телефонния разговор с катарския премиер, който изпълнява функциите и на външен министър.

В същото време Нетаняху е изразил съжаление за смъртта на катарски служител по сигурността по време на атаката.

Израелският новинарски сайт ynet също информира за телефонния разговор на Нетаняху с катарския премиер по време на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

Говорител на Нетаняху не е отговорил още на искането на ДПА за коментар.

Преди около три седмици Израел предприе първа по рода си атака в Катар, насочена срещу лидерите на "Хамас" там.

Катар е важен съюзник на САЩ в района на Персийския залив. Емирството посредничи в конфликта в ивицата Газа заедно с Египет и САЩ.

Доха осъди остро атаката на Израел, като критики имаше и от американското правителство.