Във Велико Търново десетки хора на всякаква възраст се включиха в изкачването на хълма Света гора по случай Световния ден на сърцето

Във Велико Търново десетки хора на всякаква възраст се включиха в инициатива по случай Световния ден на сърцето – 29 септември. Те се събраха в подножието на хълма Света гора, след което изкачиха стотиците стълби, водещи към върха му. Събитието премина под мотото „В ритъма на сърцето“, а водещ беше кардиологът д-р Билгян Юсеинова от Специализираната болница по кардиология в старата столица. Неин помощник в осъществяването на инициативата бе д-р Калин Василев-Калинба, създател и председател на организацията „ТърновоРЪНС“ (TarnovoRUNS).

Тази година, както и всяка друга, инициативата е на Дружеството на кардиолозите в България, каза за БТА д-р Юсеинова, като добави, че тя е символична. Изкачването на стълбите е най-простата форма на физическа активност, която е достъпна за почти всеки човек и в същото време има големи ползи за здравето. Като личен пример мога да дам моето семейство – съпругът и двете ми деца на 4 и на 9 години. Всеки ден ние не използваме асансьора, а качваме стълбите, въпреки че живеем на четвъртия етаж. За децата това е игра, но в същото време е един урок към малките стъпки се превръщат в ежедневни навици и с времето това подобрява здравето, обясни д-р Юсеинова.

Тази година не бяха предвидени измервания на кръвно, пулс и други показатели, както е правено в предишни издания на инициативата, каза кардиологът. През 2023 г. се акцентираше върху рисковите фактори, измерването на кръвното налягане, на холестерола и даване на съвети за профилактика, припомни д-р Юсеинова. След това през 2024 г. от знание започнахме да преминаваме към действие - да подготвяме здравно-профилактични карти и да насърчаваме движението, каза още тя. Идеята е да променяме живота си, за да бъдем здрави. Тази година кампанията е насочена в голяма степен към учениците, не само към по-възрастните хора, защото здравето започва от младите. Важно е да се научим още в млада възраст какви са правилата за здравословен начин на живот, да ги превърнем в навици и да се знаем как да пазим сърцето си, за да живеем по-дълго, подчерта д-р Юсеинова.

Събралите се хора, заедно с кардиолога, изкачиха стълбите, а на върха беше организирана игра с въпроси за сърдечно-съдовото здраве и отговори, които всеки търсеше сам за себе си по време на изкачването. Д-р Юсеинова проведе и кратка беседа, в която отговорите бяха обсъдени и обяснено защо са такива.

Калин Василев, който е познат във Велико Търново като вдъхновител и организатор на събития, свързани със здравословния начин на живот, разказа за БТА, че се е свързал с д-р Юсеинова и нейното съсловие, защото смята, че между хората на превенцията, какъвто е той, и хората на лечението трябва да има комуникация. Съдействието между двете звена е важно, защото тогава наистина се получава най-истинското здраве и най-хубавата добавена стойност. Лекарите са заети да спасяват човешки животи, те не са инфлуенсъри, не са хора, които са постоянно в социалните мрежи, докато може би аз представям тази група, работеща за превенцията в ежедневието, обясни Василев. И когато си подадем ръце, се получава едно много хубаво нещо, много добра енергия. Точно това открихме ние. Няколко пъти се срещахме с нея и с нейни колеги и си говорихме колко е важно да може техният авторитет, на хора учили и лекуващи и нашият, на хора на превенцията, имащи досег ежедневно с обикновения човек, чрез различни мероприятия да си подадат ръце и да се получи много красива енергия, каза Василев.