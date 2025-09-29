Подробно търсене

Канада обяви за терористична организация индийска групировка, обвинявана за убийството на сикхски сепаратистки лидер през 2023 г.

Алексей Маргоевски
Представители на сикхската общност в канадската провинция Британска Колумбия участват в демонстрация по повод убийството на техния лидер Хардип Сингх Ниджар, 7 май 2024 г. Снимка: Chuck Chiang/The Canadian Press via AP
Монреал,  
29.09.2025 21:05
 (БТА)

Канада съобщи днес, че е обявила индийската групировка "Бишной" за терористична организация, като канадската полиция я обвинява за участие в убийството на сикхски сепаратистки лидер, станало повод за политическа криза между Отава и Делхи, предаде Франс прес.

Това решение идва в момент, в който двете страни се опитват да възстановят дипломатическите си отношения, които бяха обтегнати след убийството във Ванкувър през 2023 г. на Хардип Сингх Ниджар, сикхски сепаратистки лидер с канадско гражданство.

"Някои общности са били обект на тероризъм, насилие и заплахи от страна на групировката "Бишной", посочи канадският министър на обществената сигурност и извънредните ситуации Гери Анандсанагари в изявление, в което не се споменава нито убийството, нито сикхската общност или индийското правителство.

Отношенията между Индия и Канада достигнаха до дъното си миналата година, когато бившият канадски премиер Джъстин Трюдо обвини Индия, че е замесена в убийството на Хардип Сингх Ниджар. Тези обвинения бяха отхвърлени като "абсурдни" от Делхи.

След това двете страни експулсираха реципрочно своите посланици и ограничиха търговските си отношения.

През юни индийският премиер Нарендра Моди и канадският му колега Марк Карни възстановиха отношенията между двете страни по време на срещата на Г-7 в Канада.

Поканата на Моди за тази среща предизвика бурна реакция от страна на канадската сикхска общност, която е най-голямата в света извън Индия и представлява 2% от цялото канадско население.

Миналия месец двете страни назначиха нови посланици, което според Отава е знак за "прогресивен подход" за "задълбочаване" на двустранните отношения.

Групировката "Бишной" е известна с убийства и изнудвания в Индия. Тя е заподозряна за убийството на известен сикхски рапър през 2022 г. в индийския щат Пенджаб.

/СХТ/

Към 21:59 на 29.09.2025 Новините от днес

