Във винарнска изба "При Шестака" се произвежда вино без консерванти. Това каза за БТА Митко Манолев, собственик на избата.

Той уточни, че произвежда основно мелнишко вино от сорта широка мелнишка лозя. "Ние работим вече 33 години. През 1992 година започнахме с отглеждането на лозя. Мога да кажа, че съм от първите, които се занимават с производство на вино в района. Най-много работя с "Широка мелнишка лоза". Гроздето от този сорт е около 70 процента от всичкото, което отглеждаме. Виното е най-много от него, защото искаме да си поддържаме традициите. Правим само натурално вино. В него няма консерванти и химия", добави още собственикът на винарската изба.

Той продава продукцията си предимно на редовни клиенти, които по думите му ценят истинското вино. По-малко са случайните клиенти. Според Митко Манолев през последните години няма добри реколти като количество. Като качество реколтата тази година е по-добра от миналогодишната, коментира той.

Собственикът на винарската изба разказа още, че търсенето на неговите вина е най-голямо в дните преди празниците Коледа и Нова година, както и през целия зимен сезон. Зимата продаваме две трети от количеството, което правим, каза още Митко Манолев.

