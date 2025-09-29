Нобеловата седмица ще започне на 6 октомври с връчването на наградата за физиология или медицина

site.btaНобеловата седмица ще започне на 6 октомври с връчването на наградата за физиология или медицина
Нобеловата седмица ще започне на 6 октомври в Стокхолм с обявяването на носителя или носителите на наградата за физиология или медицина, съобщи сайтът nobelprize.org.
Ден по-късно - на 7 октомври, ще бъде присъдена Нобеловата награда за физика, последвана от тази за химия на 8 октомври.
Носителят на Нобеловата награда за литература ще стане известен на 9 октомври.
В петък - 10 октомври, в Осло ще бъде обявена Нобеловата награда за мир, а на 13 октомври в Стокхолм ще бъде огласена тази за икономика.
По желание на Алфред Нобел (1833 - 1896) учредените от него награди са за най-важните открития в областта на физиката, химията, физиологията или медицината, за забележителни литературни постижения, за дейност в интерес на световния мир.
Първата Нобелова награда е връчена в Сен Тропе през 1901 г. - пет години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел.
Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима номинирани. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума.
/ВБ/
