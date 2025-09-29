Подробно търсене

Президентът на Мадагаскар освободи правителството на страната след протести, белязани от насилие

Алексей Маргоевски
Президентът на Мадагаскар освободи правителството на страната след протести, белязани от насилие
Президентът на Мадагаскар освободи правителството на страната след протести, белязани от насилие
Служители на силите на сигурност и войници блокират достъпа на протестиращи до площад в столицата на Мадагаскар - Антананариво, 25 септември 2025 г. Снимка: AP/Sarah Tetaud
Антананариво,  
29.09.2025 21:27
 (БТА)

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина обяви днес, че е освободил правителството на страната след ръководени от младежи протести заради прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, при които по данни на ООН са били убити най-малко 22-ма души, а още над 100 души са били ранени, предаде Ройтерс.

Вдъхновени от демонстрациите на станалото известно като "поколението Зет" в Кения и Непал, тридневните протести в Мадагаскар се превърнаха в най-масовите в тази източноафриканска държава от години и представляват най-голямото предизвикателство пред управлението на Ражоелина от преизбирането му през 2023 г. досега.

"Признаваме и се извиняваме, ако членове на правителството не са изпълнили задачите, поставени пред тях", каза президентът на Мадагаскар в излъчена по телевизията реч.

Върховният комисар на ООН за човешките права заяви, че жертвите включват протестиращи и случайни минувачи, убити от служители на силите за сигурност, но също така и други хора, загинали при последвалото масово насилие и плячкосване, извършено от отделни лица и престъпни банди, които не са свързани с демонстрантите.

/СХТ/

Свързани новини

26.09.2025 06:25

Мадагаскар въведе вечерен час заради белязани от насилие протести срещу прекъснато снабдяване с вода и електричество

Правителството на Мадагаскар въведе полицейски вечерен час заради протести срещу прекъснато снабдяване с вода и електричество, при които полицията използва гумени патрони и сълзотворен газ, за да усмири демонстранти, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:58 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация