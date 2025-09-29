Президентът на Мадагаскар освободи правителството на страната след протести, белязани от насилие

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина обяви днес, че е освободил правителството на страната след ръководени от младежи протести заради прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, при които по данни на ООН са били убити най-малко 22-ма души, а още над 100 души са били ранени, предаде Ройтерс.

Вдъхновени от демонстрациите на станалото известно като "поколението Зет" в Кения и Непал, тридневните протести в Мадагаскар се превърнаха в най-масовите в тази източноафриканска държава от години и представляват най-голямото предизвикателство пред управлението на Ражоелина от преизбирането му през 2023 г. досега.

"Признаваме и се извиняваме, ако членове на правителството не са изпълнили задачите, поставени пред тях", каза президентът на Мадагаскар в излъчена по телевизията реч.

Върховният комисар на ООН за човешките права заяви, че жертвите включват протестиращи и случайни минувачи, убити от служители на силите за сигурност, но също така и други хора, загинали при последвалото масово насилие и плячкосване, извършено от отделни лица и престъпни банди, които не са свързани с демонстрантите.