Мадагаскар въведе вечерен час заради белязани от насилие протести срещу прекъснато снабдяване с вода и електричество

Правителството на Мадагаскар въведе полицейски вечерен час заради протести срещу прекъснато снабдяване с вода и електричество, при които полицията използва гумени патрони и сълзотворен газ, за да усмири демонстранти, предаде Асошиейтед прес.

Стотици протестиращи излязоха по улиците на африканската островна държава в Индийския океан, за да изразят възмущението си от липсата на ток и електричество както в личните им домове, така и на работните им места в продължение на над 12 часа.

Демонстрантите се барикадираха на пътища с горящи автомобилни гуми и камъни. Имаше и обири в магазини за търговия на дребно и в банки из столицата Антананариво.

Бяха подпалени няколко спирки по нов транспортен маршрут за електромобили.

Според местни медии къщите на трима политици, известни с близостта си до президента Андри Нирина Раджоуилина, са били атакувани от протестиращи.

Полицейският началник Анджело Равелонариво обяви, че вечерният час е от 19:00 ч. местно време (също и българско) снощи до 7:00 ч. тази сутрин.