Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия. Това става в момент, в който Мадагаскар е разтърсван от антиправителствени протести, предаде Франс прес.

"Отсега нататък всички заповеди на въоръжените сили ще се издават от генералния щаб на Корпуса на армейския административен и технически персонал", обявиха офицери от това армейско звено във видеоизявление.

Военни от това звено пък се присъединиха към хилядите хора, събрали се в столицата на Мадагаскар - Антананариво, за да отдадат почит на жертвите на антиправителствените протести, започнали в страната на 25 септември. При появата им, военните бяха приветствани от множеството.

Офицерите от Корпуса на армейския административен и технически персонал назначиха генерал Демостен Пикюла начело на въоръжените сили на страната. Този пост беше вакантен, откакто бившият главнокомандващият беше назначен за министър на въоръжените сили миналата седмица.

По-късно днес министърът на въоръжените сили Мананцоа Дерамазенжака Ракотоаривело прие назначението на Пикюла начело на генералния щаб на въоръжените сили на страната. Това стана по време на церемония, на която министърът заяви, че Пикюла има неговата благословия.

Протестите в Мадагаскар започнаха заради ендемичните прекъсвания на тока и на водата в страната. Те се разраснаха постепенно в протести срещу цялата политика на настоящите управляващи.

Президентът Андри Ражоелина се опита да ги потуши, като назначи нов премиер – Рюфен Зафизамбо. Той заяви вчера, че правителството е готово да сътрудници и да слуша всички сили в страната - младежите, синдикатите и армията.

Президентът пък увери днес, че остава в страната и продължава да ръководи националните дела. Днес той заяви и, че в страната му има опит за насилствено и незаконно вземане на властта.