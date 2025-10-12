Подробно търсене

Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия

Габриела Големанска
Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия
Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия
Антиправителствена демонстрация в столицата на Мадагаскар на 30 септември. Снимка: AP Photo/Mamyrael
Антананариво,  
12.10.2025 18:41
 (БТА)

Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия. Това става в момент, в който Мадагаскар е разтърсван от антиправителствени протести, предаде Франс прес.

"Отсега нататък всички заповеди на въоръжените сили ще се издават от генералния щаб на Корпуса на армейския административен и технически персонал", обявиха офицери от това армейско звено във видеоизявление.

Военни от това звено пък се присъединиха към хилядите хора, събрали се в столицата на Мадагаскар -  Антананариво, за да отдадат почит на жертвите на антиправителствените протести, започнали в страната на 25 септември. При появата им, военните бяха приветствани от множеството.

Офицерите от Корпуса на армейския административен и технически персонал назначиха генерал Демостен Пикюла начело на въоръжените сили на страната. Този пост беше вакантен, откакто бившият главнокомандващият беше назначен за министър на въоръжените сили миналата седмица.

По-късно днес министърът на въоръжените сили Мананцоа Дерамазенжака Ракотоаривело прие назначението на Пикюла начело на генералния щаб на въоръжените сили на страната. Това стана по време на церемония, на която министърът заяви, че Пикюла има неговата благословия.

Протестите в Мадагаскар започнаха заради ендемичните прекъсвания на тока и на водата в страната. Те се разраснаха постепенно в протести срещу цялата политика на настоящите управляващи.

Президентът Андри Ражоелина се опита да ги потуши, като назначи нов премиер – Рюфен Зафизамбо. Той заяви вчера, че правителството е готово да сътрудници и да слуша всички сили в страната  - младежите, синдикатите и армията.

Президентът пък увери днес, че остава в страната и продължава да ръководи националните дела. Днес той заяви и, че в страната му има опит за насилствено и незаконно вземане на властта.

/ГГ/

Свързани новини

12.10.2025 11:19

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина предупреди, че в страната е в ход опит за преврат, без да представи доказателства

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина съобщи в изявление днес, че в източноафриканската страна е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта", без да представи никакви доказателства - ден, след като някои войници се присъединиха към протестното движение, започнало миналия месец, предаде Ройтерс.
09.10.2025 23:48

В Мадагаскар има сблъсъци между полицията и протестиращи от поколението Z, искащи оставката на президента

Около 1000 протестиращи дефилираха в столицата на Мадагаскар, сблъсквайки се с полицията, която използва сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да ги разпръсне, в третата седмица на най-значителните безредици от години в островната държава в Индийския океан.
03.10.2025 17:01

Президентът на Мадагаскар дефинира протестите в страната като опит за държавен преврат

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина определи протестите, започнали на 25 септември, наричайки ги "опит за държавен преврат", съобщи Франс прес. Той заяви, че протестиращата младеж е манипулирана от определени лица, но не каза кои са тези
29.09.2025 21:27

Президентът на Мадагаскар освободи правителството на страната след протести, белязани от насилие

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина обяви днес, че е освободил правителството на страната след ръководени от младежи протести заради прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, при които по данни на ООН са били убити най-малко 22-ма души, а още над 100 души са били ранени, предаде Ройтерс.
26.09.2025 06:25

Мадагаскар въведе вечерен час заради белязани от насилие протести срещу прекъснато снабдяване с вода и електричество

Правителството на Мадагаскар въведе полицейски вечерен час заради протести срещу прекъснато снабдяване с вода и електричество, при които полицията използва гумени патрони и сълзотворен газ, за да усмири демонстранти, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:33 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация