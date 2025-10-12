Подробно търсене

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

Иво Тасев
"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност
"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност
Протест в столицата на Мадагаскар - Антананариво, срещу президента Ражоелина, 9 октомври 2025 г. Снимка: АП/Alexander Joe
Париж/Антананариво,  
12.10.2025 21:55
 (БТА)

Френският филиал на френско-нидерландската авиокомпания "Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM) спря полетите от парижкото летище "Шарл де Гол" за столицата на Мадагаскар - Антананариво, до утре включително "от съображения за сигурност", заяви авиокомпанията, цитирана от Ройтерс.

"Ер Франс" следи ситуацията в реално време заедно с властите и "възобновяването на оперативната дейност остава предмет на оценка на положението към дадения ден", се уточнява в изявлението.

Потърпевшите пътници ще бъдат уведомени своевременно, като ще им бъде предложен вариант за нови резервации на полети или за обезщетение, допълни "Ер Франс".

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина днес обяви, че в източноафриканската страна е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта".

/НВ/

Свързани новини

12.10.2025 18:41

Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия

Мадагаскарско военно звено заяви днес, че поема контрола върху мадагаскарската армия. Това става в момент, в който Мадагаскар е разтърсван от антиправителствени протести, предаде Франс прес. "Отсега нататък всички заповеди на въоръжените сили ще се
09.10.2025 23:48

В Мадагаскар има сблъсъци между полицията и протестиращи от поколението Z, искащи оставката на президента

Около 1000 протестиращи дефилираха в столицата на Мадагаскар, сблъсквайки се с полицията, която използва сълзотворен газ и зашеметяващи гранати, за да ги разпръсне, в третата седмица на най-значителните безредици от години в островната държава в Индийския океан.
03.10.2025 17:01

Президентът на Мадагаскар дефинира протестите в страната като опит за държавен преврат

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина определи протестите, започнали на 25 септември, наричайки ги "опит за държавен преврат", съобщи Франс прес. Той заяви, че протестиращата младеж е манипулирана от определени лица, но не каза кои са тези
29.09.2025 21:27

Президентът на Мадагаскар освободи правителството на страната след протести, белязани от насилие

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина обяви днес, че е освободил правителството на страната след ръководени от младежи протести заради прекъсвания на водоснабдяването и електроснабдяването, при които по данни на ООН са били убити най-малко 22-ма души, а още над 100 души са били ранени, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:35 на 12.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация