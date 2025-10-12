Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина предупреди, че в страната е в ход опит за преврат, без да представи доказателства

site.btaПрезидентът на Мадагаскар Андри Ражоелина предупреди, че в страната е в ход опит за преврат, без да представи доказателства
Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина съобщи в изявление днес, че в източноафриканската страна е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта", без да представи никакви доказателства - ден, след като някои войници се присъединиха към протестното движение, започнало миналия месец, предаде Ройтерс.
Войниците от елитните части КАПСАТ (CAPSAT), които помогнаха на Ражоелина да завземе властта с преврат през 2009 г., призоваха своите колеги военни да не се подчиняват на заповедите и да подкепят ръководените от младежи протести, започнали на 25 септември и представляващи най-сериозното предизвикателство за управлението на сегашния президент на Мадагаскар от преизбирането му през 2023 г.
