Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина предупреди, че в страната е в ход опит за преврат, без да представи доказателства

Светослав Танчев
Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина. Снимка: AP/Alexander Joe
Антананариво,  
12.10.2025 11:19
 (БТА)

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина съобщи в изявление днес, че в източноафриканската страна е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта", без да представи никакви доказателства - ден, след като някои войници се присъединиха към протестното движение, започнало миналия месец, предаде Ройтерс.

Войниците от елитните части КАПСАТ (CAPSAT), които помогнаха на Ражоелина да завземе властта с преврат през 2009 г., призоваха своите колеги военни да не се подчиняват на заповедите и да подкепят ръководените от младежи протести, започнали на 25 септември и представляващи най-сериозното предизвикателство за управлението на сегашния президент на Мадагаскар от преизбирането му през 2023 г.

/СХТ/

