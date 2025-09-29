Хиляди студенти протестираха в румънските градове Клуж-Напока и Сибиу срещу мерките за строги икономии в образованието

Няколко хиляди студенти протестираха в центъра на град Клуж-Напока, Северозападна Румъния, срещу мерките за строги икономии в образованието, приети от румънското правителство това лято, предаде Аджерпрес.

На 18 септември Националният алианс на студентските организации предупреди за масови протести на студенти в цялата страна на 29 септември срещу приетите мерки за строги икономии в образованието, като заяви, че от края на 2024 г. образованието е било първи обект на съкращения, а мерките са били прокарани без консултации със студентите. От Алианса припомниха, че студентите са загубили правото си на 90 процента отстъпка за вътрешен железопътен транспорт и заявиха, че правителството на премиера Илие Боложан е оставило приблизително 44 000 студенти без стипендии към началото на юли 2025 г.

„Протестите са едни и същи вече шест месеца. Протестираме срещу Закон 141, който идва с мерки както срещу ученици и учители, така и срещу студенти. Чакаме да бъдем чути и някак си да се върнем към нормалното, за да можем да осъществяваме дейностите си като студенти“, каза пред агенцията председателят на Организацията на студентите от университета "Бабеш-Боляй" в Клуж-Напока Алберт Конаки.

Протестиращите студенти носеха транспаранти с исканията и причините за недоволството си и скандираха, наред с други неща, „Няма да се предадем“ и „Студенти, викайте, заслужавате стипендии“.

Близо 50 студенти протестираха и в историческия център на град Сибиу, Централна Румъния, информира още Аджерпрес.

"Днес протестираме срещу мерките за строги икономии. Стипендиите са по-малко, а жп транспортът към момента е ограничен. (...) Не е имало консултации за вече приетите мерки със студентите и това е една от причините за недоволството ни във връзка с мерките за строги икономии", заяви лидерът на протестиращите студенти в Сибиу Йонел Балан.

Той каза, че студентите също така са ядосани, че премиерът не желае да проведе обсъждане с тях, като допълни, че те вече са разговаряли с образователния министър Даниел Давид и ръководството на университета в Сибиу, което е "някак съгласно" с тях.

Балан каза, че академичната година не може да започне по този начин и че е необходимо да има диалог с представители на правителството.

"Надяваме се да не я започваме така (академичната година). Надяваме се да я започнем с диалог, даже и да е с министъра (на образованието), ако не – протестите ще продължат и ще излезем отново на улицата", каза още лидерът на протестиращите студенти.

Студентите скандираха "Долу ръцете от стипендиите, не режете стипендиите", а на плакатите им пишеше, наред с други неща, "Не ни е безразлично, ние сме студенти", "Образованието не е само за онези, които имат пари", "Колко стипендии могат да станат от заплатата на един министър?", "Страх ви е от образован народ".

Над 10 000 учители в Румъния протестираха в първия учебен ден на 8 септември и заплашиха с обща стачка, ако исканията им не бъдат изпълнени. Акцията беше кулминацията на започналите преди повече от месец демонстрации в румънската столица. Преподавателите са недоволни от правителствените мерки за икономии, включващи преструктуриране на училища и увеличаване на седмичната норма на преподавателските часове, които са част от усилията за овладяване на прекомерния дефицит на страната.