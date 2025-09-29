ЕС обсъжда създаване на "стена за защита от дронове" по източния си фланг

site.btaЕС обсъжда създаване на "стена за защита от дронове" по източния си фланг
Система за защита срещу дронове, която да бъде изградена по източния фланг на ЕС, като също има за цел да развие и нападателни способности, предложи в публично оповестена днес концепция Европейската комисия, предаде ДПА.
Проектодокументът включва планове за създаване на способности, с които наземни цели да могат да бъдат атакувани чрез прецизни удари, използвайки технология, свързана с дронове. Те ще допълват дълбоко ешелонирана зона за отбрана с възможности за откриване, проследяване и неутрализиране на дронове.
Този проектодокумент ще послужи и като основа за дискусии на неформалната среща на върха на ЕС в сряда. Той съдържа и първоначални най-общи предложения за проекти за превъоръжаване в други области.
Разглеждат се също така и нови мерки за осигуряване на безопасността на корабоплаването в Балтийско и Черно море, както и в областта на сухопътната отбрана, посочва ДПА.
/СХТ/
