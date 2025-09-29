Ботев (Враца) привлече левия бек Иван Горанов

site.btaБотев (Враца) привлече левия бек Иван Горанов
Българският футболен клуб Ботев (Враца) привлече левия краен защитник Иван Горанов. Бившият играч на Левски, със 129 мача за "сините", пристига като свободен агент, след като договорът му с гръцкия ПАЕ Ханя изтече в началото на месец януари тази година.
След като напусна окончателно Левски през лятото на 2022, когато игра на "Герена" като преотстъпен от белгийския Шарлероа, кариерата на Горанов продължи изцяло в чужбина. Той премина през гръцкия Ламия и румънския Университатя Клуж, за да стигне до Йоникос през август 2023.
Иван Горанов има седем мача за националния отбор на България, като последният е директен двубой с крилото Гарет Бейл при поражение срещу Уелс в Лигата на нациите през 2020.
"Още опит. Още характер. Още сила!, пишат от новия му тим във Фейсбук.
"Ботев Враца привлече Иван Горанов. Ляв бек, който обича битките и големите мачове. За последно той бе част от гръцкия ПЕА Ханя, а преди това игра в Йоникос, Университатия (Клуж), Ламия, белгийския Шарлероа, Левски, Локомотив (Пловдив), Литекс и Берое. Горанов има и мачове в националния отбор на България. Добре дошъл!", добавят врачани.
/АВ/
