Във винарна KAPATOVO Family Estate се произвеждат вино и ракия с марката "Капатово"

Разположено в сърцето на Долината на Струма, само на пет километра от Мелник, имението KAPATOVO Family Estate предлага съвременен прочит на винената традиция в региона. Гроздето, отглеждано на място, се използва за производството на вина и ракия с марката "Капатово", разказа за БТА Валентин Вълков.

Историята на стопанството започва през 1992 г. като овощна градина, а днес обхваща над 1200 декара, от които 260 са засадени с винени лозя. През 2006 г. френската компания "Пипинйе Гильом" (Pepinières Guillaume), с над 100-годишна история в лозарството, прави задълбочен анализ на тероара. На база резултатите са засадени нетрадиционни за Мелнишкия край сортове, сред които червените Гренаш, Мурведър, Сира, Примитиво, Пети Вердо, Каринян и Марселан, както и белите Совиньон Блан, Шардоне и Вионие.

Днес вината “Капатово” печелят златни, сребърни и бронзови отличия от престижни български и международни конкурси, сред които DiVino TOP50, Decanter, Balkans International Wine Competition, IWSC и други. Портфолиото на избата включва четири купажни и три сортови вина.

През 2023 г. винарната откри дегустационен павилион с панорамна гледка към лозята и Мелнишките пирамиди в подножието на Пирин. За по-дълъг престой гостите могат да се настанят в Guest Houses Kapatovo, които предлагат шест самостоятелни апартамента в три уютни къщи.