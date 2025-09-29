"Заслужено победихме, но не ми харесва липсата на агресия, когато се прибираме пред нашата врата", критичен е треньорът на Дунав Георги Чиликов

Дунав (Русе) оглави класирането във Втора лига след успех с 3:0 над Хебър (Пазарджик) като гост в последния мач от 10-ия кръг. Русенци имаха надмощие през първата част, когато вкараха два гола. Но през второто полувреме не допуснаха кой знае какви положения пред вратаря си Георги Китанов, въпреки забележките на техния старши треньор Георги Чиликов.

"Искам да поздравя на първо място нашия отбор, а също така и поздравления и за Хебър и за техния треньор Николай Митов, който е направил добър отбор. Макар и сега са имат малко точки, този отбор го чака едно добро бъдеще", започна бургазлията.

"Защо спечелихме и какво направихме повече? Вкарахме си положенията. Разбира се, и те имаха ситуации, особено през втората част в един момент. Но и друг път съм казвал – в някои моменти от мачовете изпадаме в "дупки", ако мога така да се изразя. Не ми харесва такова поведение, но явно ще ми трябва време, за да мога да го променя. Прибираме се ниско, което аз не искам, и то мислейки си, че като водим, това ще ни помогне. Напротив – прекалено ниско се прибрахме в защита и оттам ни дойдоха проблемите – центрирания пред нашата врата, корнери. Но в интерес на истината и ние имахме ситуации, в които да затворим – трима на един, четирима на двама и не можахме да завършим правилно атаките. Сега дали е заради терена, че се хлъзгахме постоянно, дали в правилните моменти не можахме да направим последното подаване? Не знам, но е факт, че имахме и ние ситуации. В интерес на истината, заслужено победихме".

В определени моменти от второто полувреме русенци приеха играта в своята половина, което обаче постави на изпитание защитата и вратаря. Но тази зона работи доказано, тъй като отборът е допуснал едва три попадения от началото на сезона. И Чиликов отдаде заслуженото на стража: "Георги Китанов държи цялата защита, целия отбор с опита си. Но не е проблем толкова, че се прибираме в определени моменти. Ние не сме Барселона, че да не си го позволяваме. Проблемът е, че прибирайки се, ние не сме агресивни и не отнемаме топката. Това е проблема. Оттам имаме още един проблеми, които не са от днес и вчера, а от доста отдавна. Такава характеристика са ни футболистите. И вече казах, че на определени позиции ни трябват футболисти с разичен типаж. Не толкова като хора, а просот да притежават специфична характеристика за фаза "защита". И това си личи в такива моменти".

А какво мисли за атаката? "Вече го повтарям в няколко случая, че ние във фаза атака сме интересни. Имаме класа и скорост за тази група. но това не означава нищо. Искам тези хора да са активни и във фаза защита. Като са нападатели или външни халфове, това не означава, че не могат да играят в защита. Там работим, говорим и има подобрение, но не е това, което трябва, за да са на ниво efbet Лига. Защото аз искам да държат високо ниво и в двете фази на играта. Естествено, технически грешки, пропуски – това е допустимо. Но за другите неща съм резервиран и знам, че трябва да работим още".

И докато Дунав е на върха с 25 точки, след тях с по 24 са Янтра (мач повече) и Фратрия (Варна). Попитан дали това са конкурентите на тима му, наставникът на драконите каза: "Поздравления за тези два отбора, а при Янтра вече година, година и нещо се изгражда отборът. При Тошко Киселичков (предишният треньор на тима) те положиха много стабилна основа. Но не са само те. Локомотив (Горна Оряховица), Пирин, Хебър – да не пропусна някой, има доста добре подготвени отбори за Втора лига. И затова искам да втълпя на нашите футболисти, че няма значение кой е съперникът, ако не си концентриран. Има и удовлетворение, защото вече година и два месеца работя с момчетата на Дунав и загубите ни се броят на пръстите на едната ръка. Не изпадаме в някакви кризи и това е добре и е прогрес, защото момчетата тренират сериозно, отговорно. И това в един момент се отблагодарява, а това е най-важното. Естествено, че ще има грешки, загуби – нормално е и не го коментираме. А какви са ни шансовете ни за влизане в Първа лиаг? Едни приятели се пошегуваха, че почти сме се спасили с тези точки, които имаме от изпадане. Т.е ние сме в професионалния футбол и догодина. Но разбира се, в това е кръга на шегата. Ние ще се борим за горните места в класирането", завърши Чиликов.