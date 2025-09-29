Протест срещу специалния съд за Косово в Хага ще се проведе на 17 октомври в Тирана

Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово (ОВ-АОК / OVL-UÇK) свиква протест срещу специалния съд за Косово в Хага на 17 октомври в Тирана, съобщиха албанският портал "Ей Би Си Нюз" и косовският вестник "Коха диторе".

На пресконференция в косовската столица Прищина днес, дадена от Организацията, бе съобщено, че протестът ще се проведе на площад "Скендербег" в центъра на албанската столица, информира "Коха диторе".

Председателят на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово Хюсни Гуцати, цитиран от "Ей Би Си Нюз", каза, че протестът в Тирана ще бъде срещу това, което той нарече несправедливостите, които се извършват в съда спрямо четиримата бивши лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи.

Делото срещу четиримата бивши командири от АОК започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. Те бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения.

Протестните действия идват след протестите в Прищина на 7 август и Хага на 14 септември с искане за освобождаването на четиримата бивши лидери на АОК.

"Днес, от тази маса, се обръщаме към всички албанци и политически партии – присъединете се към нас в този мирен протест в Тирана. Нека се надигнем като една страна, за да се противопоставим на несправедливостите", заяви Гуцати, цитиран от "Коха диторе".

От Организацията оцениха ролята на албанското правителство и на премиера на Албания Еди Рама, който, според тях дава ценен принос за бившите командири от АОК, пише "Ей Би Си Нюз".

"Тирана прави много за лидерите на АОК, особено премиерът Еди Рама. Албанското правителство работи много. То поиска съвместна резолюция с Косово в Съвета на Европа, защото Албания може да направи това, бидейки негов член", заявиха от Организацията.

Специалният съд за Косово в Хага – известен още като Специализираните състави за Косово – беше създаден през 2015 г. от косовския парламент, за да разглежда дела за военни престъпления основно срещу бивши бойци от АОК, припомня английската редакция на Радио Свободна Европа. Съдът е част от косовската съдебна система, но работи с международни съдии и адвокати и се намира в Хага, Нидерландия. Една от причините съдът да бъде там са опасения от сплашване на свидетели.