Енцо Мареска нарече привилегия възможността да води Челси срещу архитектът на успехите в последните 20 години Жозе Моуриньо

Мениджърът на Челси Енцо Мареска призна, че очаква с нетърпение "привилегията" да се изправи легендата в треньорската професия Жозе Моуриньо утре, когато на стадион "Стамфорд Бридж" гостува Бенфика (Лисабон) във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига. Срещата е с начален час 22:00 часа в Лондон, а главен съдия ще бъде Даниел Зиберт (Германия).

Мареска изрази надеждата, че един ден ще получи същата любов от привържениците на Челси, каквато трикратният победител в английската Висша лига.

Моуриньо беше назначен през седмицата начело на Бенфика и това се случи само седмици, след като беше уволнен от турския Фенербахче заради отпадането от Бенфика в квалификациите на най-комерсиалния турнир. А завръщането му в Западен Лондон в европейски мач– и неизбежните спомени, които то ще събуди за неговите успешни години начело на отбора – идва в деликатен момент за Мареска, след като феновете показаха недоволството си от него и отбора му в края на мача в събота, загубен с 1:3 у дома от Брайтън.

Това беше трета загуба в последните четири мача за Челси във всички турнири и втора поредна, след като те останаха с 10 души заради червения картон Трево Чалоба в 53-ата минута. Натискът от публиката върху него не е за първи път в 15-те месеца, в които е начело на тима. По едно време през пролетта феновете на тима пееха "Върнахме си Челси" при победи като тази с 5:1 над изпадналия Саутхямптън, тимът се изкачи до 2-ото място, последвано от спечелена Лига на конференциите и от Световното клубно първенство. Но началото на новия сезон не е кой знае колко обнадеждаващо.

И утре привържениците ще посрещнат човека, който е тясно свързан с най-големите исторически успехи на Челси.

"За мен е привилегия да се изправя срещу Жозе“, каза Мареска, който говореше в Ted Drake Suite на "Стамфорд Бридж“, където над него висяха три рамкирани снимки на Моуриньо, стискащ трофея на Висшата лига. "Легенда е за този клуб. Чувствам се много щастлив, че след един сезон съм на някои снимки на тренировъчното игрище с Купата от Световното клубно първенство и с тази от Лигата на Конференциите. Надявам се, че в един следващ момент всички ще можем да се насладим на нови такива моменти".

На въпроса какво трябва да направи, за да се увери, че един ден феновете ще пеят името му, както пееха това на Моуриньо, той отговори: „Вероятно да продължа да печеля трофеи. Бих искал един ден това да се случи, феновете да пеят името ми. Но това не е моята цел. Щастлив съм, ако пеят “Върнахме си Челси“, защото това означава, че като отбор правим нещо важно. Би било страхотно, ако пеят и моето, но стига и да пеят само за клуба, вече съм щастлив“.

Малка група фенове – застанали съвсем близо до резервната скамейка, освиркаха и отбора, и треньора при излизането им от терена срещу Брайтън. Но Мареска не е притеснен от такова поведение: “В повечето случаи публиката реагира според резултатите. Нормално е след загуба те да не са доволни, клубът да не е доволен. Но имаме едва пет загуби в последните шест месеца и ако някой не е доволен, въпреки това, вече показва липса на баланс".

И двата отбора стартираха турнира с поражения. Челси отстъпи с 1:3 при визитата на Байерн, а Бенфика падна шокиращо у дома от Карабах (Азербайджан) с 2:3 и това доведе до уволнението на треньора тогава Бруно Лаже.