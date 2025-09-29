През 2008 г. винарска изба „Кьосев” е избрана да представи България на първия салон на българското вино в Европейския парламент. Това каза за БТА Николай Кьосев, собственик на винарската изба. Представянето надминава очакванията на първоначално притеснените български дипломати. Всички са очаровани от вкуса и аромата на виното. На пресконференцията на въпроса на журналист от Франс прес „Как правите вино в България и във вашата изба?”, собственикът на избата печели симпатиите и уважението на присъстващите като отговаря: „Ние, фамилните изби, правим виното така, както правим децата си и се грижим за тях – с отдаденост, любов, сърце и душа”.

Нашето вино е отгледано и направено с любов, ние сме продължителите на традициите, казва и днес собственикът.

През годините винарната е отличена със златни медали, купа за най-добро розе, златен медал за най-хубаво червено вино на Balkans International Wine Competition. Носител е и на други награди. Винарната се намира в село Илинденци, прекрасен винарски край в подножието на Пирин планина в Долината на река Струма. През 2003 г. Николай Кьосев купува мястото в центъра на селото и започва да строи новата фамилна бутикова изба „Кьосев“. Първото вино, направено там- реколта 2006 година, е „МонМар“. То е посветено на двете му деца – Симона (Мони) и Марио. Бутикова винарска изба „Кьосев” е специализирана в производството на висококачествени вина в лимитирани серии. Сериите са оформени от 300 до 5000 бутилки.

Фамилна бутикова изба Кьосев предлага селекция от лимитирани вина, бели, розе, червени и десертни. Всяка бутилка отразява нашия ангажимент за комфорт от гроздето до бутилката, произвеждаме малки лимитирани партиди за хора, които ценят качеството. Осигуряваме бърза и надеждна доставка до всяка точка на България и Европа, за да можете да се насладите на уникалния вкус на нашите вина. Независимо дали търсите фино червено, което да съчетаете с вечеря, или деликатно розе за специален повод, нашият онлайн магазин предлага перфектния избор от една от най-добрите бутикови изби в България, добавя собственикът на винарска изба „Кьосев”. Във винарната се предлагат брандирани етикети с избрано от клиентите вино.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).