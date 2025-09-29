АТА: Албания отчита 9,1% ръст на износа на селскостопанска продукция през първите осем месеца на 2025 г.

Износът на Албания на селскостопанска продукция се е увеличил с 9,1% на годишна база през първите осем месеца на 2025 г., съобщи днес министърът на земеделието и развитието на селските райони Андис Сала, позовавайки се на правителствените политики за подкрепа и подобренията в производствените стандарти и логистиката. Това съобщи за БТА албанската агенция АТА.

Сала каза, че увеличението от януари до август отразява продължаващата трансформация на сектора съгласно дългосрочния стратегически план на албанското правителство „Земеделие 2030“.

„Постоянният растеж е ясен индикатор за трансформацията на селското стопанство, в съответствие с нашата визия за по-конкурентоспособен, устойчив и интегриран в ЕС сектор“, добави Сала.

Той отдаде увеличението на албанския износ на комбинация от мерки в подкрепа на земеделските производители, подобрения на инфраструктурата и инвестиции, насочени към повишаване на качеството на продукцията и достъпа до пазара.

Сала отбеляза, че положителната тенденция също така повишава доходите в селските райони, укрепва веригата за създаване на стойност в селското стопанство и помага на Албания да се доближи до целта си да достигне един милиард евро износ на селскостопанска продукция до 2030 г.

„Нашите селскостопански продукти вече присъстват на 80 първокласни международни пазара, запознавайки световните потребители с уникалния вкус и качество на „Произведено в Албания“, добави той.

Сала потвърди ангажимента на албанското правителство да продължи да подкрепя земеделските производители и преработвателите на селскостопанска продукция, за да се запази инерцията на растеж и да се засили позицията на Албания като доставчик на висококачествени селскостопански стоки на международните пазари.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)