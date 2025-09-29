Старши треньорът на Хебър (Пз) Николай Митов: "Детински грешки, постоянни контузи – явно този сезон ще бъде така"

Хебър (Пазарджик) изпадна от efbet Лига през миналия сезон, в един момент ситуацията в клуба беше много тежка, но Николай Митов се захвана да стабилизира ситуацията. Хебърци имаха доста положителни проблясъци на старта на първенството във Втора лига, но днес паднаха за четвърти път в 10 мача – 0:3 от Дунав (Русе) у дома.

"Неприятно. Отдавам го на това, че много елементарни грешки допуснахме и веднага те наказват. Дунав за мене са класен отбор, претендент. Те надградиха, имат добър треньор и всичко. И да правиш такива детски грешки, веднага ти вкарват. В петата минута гол и в 44-ата минута – топката в нас, пак гол. Е така няма как да стане. Докато не спрат тези грешки, докато не се стабилизираме, не знам как ще стане. И другото – не можем да вкараме гол. Имаше някакъв натиск, но то при 0:2 тя музиката спря", образно описа ситуацията в мача Митов.

"Не, не бих казал, че вратарят Китанов ни е спрял. Момчето си пази добре, но ние имахме достатъчно положения, за да вкараме, да стане 1:2 и да окажем някакъв натиск. Малко по-освободени бяхме второто полувреме. Но много сме далече от истината, имаме страшно много работа във всяко едно отношение – и в селекция трябва да има. Но просто тази година ще е така. Неприятно ми е и за фенове и за всички. Но аз за себе си бях сигурен, че ще минем през това. Няма как да стане лесно, наясно съм".

Явно обаче постоянните контузии в отбора също оказват своето влияние и старши треньорът на пазарджиклии не може да използва целия потенциал на тима. "Всеки ден става нещо. Онзи ден двама си удрят пръстите, Цецо Радев е със спукана капсула. То аз имам чувството, че ходи някой, спъне се по улицата и пак излезе нещо. И то такива контузии, които ...не са мускулни, а колена, глезени. Днес Димитър Калчев. Влиза един, а трима излизат. И това е неприятното. Това ще бъде, за съжаление. Работим, стискаме зъби и гледаме другия мач. В Петрич ни чака тежко гостуване, но на нашия отбор всеки мач му е тежък", завърши Митов.