Сред бъдещите планове на "Вила Дарос" са изграждане на дегустационна и хотелска част към винарната. Това каза за БТА Теодор Илиев, един от собствениците на "Вила Дарос".. Основана през 2018 г., винарната се ражда по идея на две семейства, които решават да развиват района на Кресна.

"Вила Дарос" се намира между Кресна и Долна Градешница. Притежава около 200 декара, като се отглеждат основно санджовезе, мерло, сира, и каберне совиньон. Най-търсеното вино е сира, като реколта 2023 година е носител на отличие от фестивала в Гърция "Balkans International Wine Competition". Отличени на същия фестивал са и вината розе санджовезе и розе каберне фран. Те печелят сребърен и бронзов медал. Сребърен медал получава и каберене совиньон.

Предстои във "Вила Дарос" да се изгради дегустационна, като се обособи и хотелска част, предвидена за посещения и организиране на различни събития. Районът е много живописен и предлага много красива гледка към връх Синаница, каза още Теодор Илиев. Той поясни, че продукцията на винарната се реализира засега основно на българския пазар. В района е добре развит виненият туризъм. Често сме посещавани от различни посетители. Те са опитвали наши вина, харесали са ги и идват, за да си купят вино, завърши собственикът на "Вила Дарос".

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).