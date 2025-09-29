Парма надви Торино за първата си победа през новия сезон в Италия

Парма надви с 2:1 Торино в мач от петия кръг на италианското първенство по футбол и записа първата си победа за сезона. До момента отборът на Карлос Куеста бе с две победи и две загуби, а петата му точка го изкачи на 13-о място.

Парма получи дузпа десетина минути преди края на първото полувреме заради игра с ръка на Адриан Исмайли в наказателното поле на гостите, а Матео Пелегрино бе точен от бялата точка за 1:0.

Съдията отмени друг гол на Парма в 47-та минута, а само три по-късно Торино изравни. Саул Коко подаде на Сирил Нгонж пред наказателното поле и той бе точен със силен удар в левия ъгъл, но домакините не спряха да търсят втори гол. Матео Пелегрино пропусна една ситуация с глава, но не сгреши в 72-та минута. Той спечели висока топка от Емануеле Валери и този път бе точен за 2:1.

Поражението остави Торино на 14-о място в класирането с точка зад Парма.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия А: Парма - Торино - 2:1 по-късно днес: Дженоа - Лацио от неделя: Лече - Болоня - 2:2 Рома - Верона - 2:0 Пиза - Фиорентина - 0:0 Сасуоло - Удинезе - 3:1 Милан - Наполи - 2:1 от събота: Каляри - Интер - 0:2 Комо - Кремонезе - 1:1 Ювентус - Аталанта - 1:1 Начело във временното класиране са Милан, Наполи и Рома с по 12 точки, пред Ювентус с 11, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.