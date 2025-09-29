Подробно търсене

Парма надви Торино за първата си победа през новия сезон в Италия

Парма надви Торино за първата си победа през новия сезон в Италия
Парма надви Торино за първата си победа през новия сезон в Италия
Матео Пелегрино (на снимката) вкара два гола за победата / Снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Рим,  
29.09.2025 21:50
 (БТА)

Парма надви с 2:1 Торино в мач от петия кръг на италианското първенство по футбол и записа първата си победа за сезона. До момента отборът на Карлос Куеста бе с две победи и две загуби, а петата му точка го изкачи на 13-о място.

Парма получи дузпа десетина минути преди края на първото полувреме заради игра с ръка на Адриан Исмайли в наказателното поле на гостите, а Матео Пелегрино бе точен от бялата точка за 1:0.

Съдията отмени друг гол на Парма в 47-та минута, а само три по-късно Торино изравни. Саул Коко подаде на Сирил Нгонж пред наказателното поле и той бе точен със силен удар в левия ъгъл, но домакините не спряха да търсят втори гол. Матео Пелегрино пропусна една ситуация с глава, но не сгреши в 72-та минута. Той спечели висока топка от Емануеле Валери и този път бе точен за 2:1.

Поражението остави Торино на 14-о място в класирането с точка зад Парма.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия А:

Парма - Торино     - 2:1

по-късно днес:
Дженоа - Лацио

от неделя:
Лече - Болоня      - 2:2
Рома - Верона      - 2:0
Пиза - Фиорентина  - 0:0
Сасуоло - Удинезе  - 3:1
Милан - Наполи     - 2:1

от събота:
Каляри - Интер     - 0:2
Комо - Кремонезе   - 1:1
Ювентус - Аталанта - 1:1

Начело във временното класиране са Милан, Наполи и Рома с по 12 точки, пред Ювентус с 11, Интер, Аталанта и Кремонезе с по 9 точки и други.

