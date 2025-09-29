Мостът в Бургас бе осветен в червено по повод Световния ден на сърцето

Мостът на централния плаж в Бургас бе осветен в червено тази вечер по повод Световния ден на сърцето. Инициативата има за цел да повиши обществената информираност относно сърдечно-съдовите заболявания и необходимостта от профилактика и здравословен начин на живот, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Осветяването на моста е част от глобалната кампания за отбелязване на датата, организирана от Световната сърдечна федерация и подкрепена от редица здравни институции у нас. Червеният цвят символизира грижата за сърцето и обединява усилията за борба със сърдечносъдовите заболявания – една от водещите причини за смъртност в световен мащаб.

Световният ден на сърцето се отбелязва ежегодно на 29 септември.

По-рано днес в Бургас се проведе и здравна кампания "С любов за моето сърце!". По време на събитието жители и гости на града имаха възможност да измерят артериалното си налягане и кръвната захар. Чрез специален анализатор на телесни мазнини участниците в инициативата изчисляваха съотношението на мазнините, индекса на телесна маса и килокалориите.