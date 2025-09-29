Подробно търсене

Мостът в Бургас бе осветен в червено по повод Световния ден на сърцето

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Мостът в Бургас бе осветен в червено по повод Световния ден на сърцето
Мостът в Бургас бе осветен в червено по повод Световния ден на сърцето
БТА, Бургас (29 септември 2025) По повод 29 септември - Световен ден на сърцето, мостът е осветен в червена светлина с цел повишаване на вниманието на населението към проблема със сърдечно-съдовите заболявания. На място лекари - представители на Дружество на кардиолозите в България, провеждат информационна кампания.Снимка: Христо Стефанов/БТА (КН)
29.09.2025 21:27
 (БТА)

Мостът на централния плаж в Бургас бе осветен в червено тази вечер по повод Световния ден на сърцето. Инициативата има за цел да повиши обществената информираност относно сърдечно-съдовите заболявания и необходимостта от профилактика и здравословен начин на живот, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Осветяването на моста е част от глобалната кампания за отбелязване на датата, организирана от Световната сърдечна федерация и подкрепена от редица здравни институции у нас. Червеният цвят символизира грижата за сърцето и обединява усилията за борба със сърдечносъдовите заболявания – една от водещите причини за смъртност в световен мащаб.

Световният ден на сърцето се отбелязва ежегодно на 29 септември.

По-рано днес в Бургас се проведе и здравна кампания "С любов за моето сърце!". По време на събитието жители и гости на града имаха възможност да измерят артериалното си налягане и кръвната захар. Чрез специален анализатор на телесни мазнини участниците в инициативата изчисляваха съотношението на мазнините, индекса на телесна маса и килокалориите.

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:58 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация