Ивайло Георгиев
Доминик Собослай изведе Ливърпул до победа срещу Арсенал с красив гол от далечно разстояние
Собослай бележи в 83-та минута за Ливърпул / Снимка: AP Photo/Jon Super
Лондон,  
31.08.2025 20:26
 (БТА)

Доминик Собослай отбеляза един от най-красивите голове от началото на сезона в английското първенство по футбол и Ливърпул спечели с 1:0 срещу Арсенал като домакин в мач от третия кръг. Така мърсисайдци оглавиха еднолично класирането с актив от девет точки.

Ливърпул получи нарушение на над 25 метра от вратата на Арсенал и Собослай застана единствен зад топката. Неговият изстрел бе изключително прецизен, а топката влезе в сглобката и не остави шанс за намеса на Давид Рая.

Арсенал отговори бързо и малко след попадението се възползва от грешка на защитата на Ливърпул. Еберечи Езе отне топката и се озова един на един с вратаря Алисон Бекер, но бе настигнат и блокиран от Джо Гомес. Гостите претендираха за дузпа, каквато обаче не бе отсъдена.

Арсенал загуби първи точки за сезона и остава на трета позиция с шест. Между двата отбора е Челси със 7.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига:

Ливърпул - Арсенал          - 1:0
Нотингам Форест - Уест Хем  - 0:3
Брайтън - Манчестър Сити    - 2:1

по-късно днес:
Астън Вила - Кристъл Палас

от събота:
Лийдс - Нюкасъл             - 0:0
Съндърланд - Брентфорд      - 2:1
Манчестър Юнайтед - Бърнли  - 3:2
Тотнъм - Борнемут           - 0:1
Уулвърхемптън - Евертън     - 2:3
Челси - Фулъм               - 2:0

Ливърпул води в класирането с актив от 9 точки, следван от Челси със седем, Арсенал, Тотнъм, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6.

