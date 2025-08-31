Доминик Собослай изведе Ливърпул до победа срещу Арсенал с красив гол от далечно разстояние

Доминик Собослай отбеляза един от най-красивите голове от началото на сезона в английското първенство по футбол и Ливърпул спечели с 1:0 срещу Арсенал като домакин в мач от третия кръг. Така мърсисайдци оглавиха еднолично класирането с актив от девет точки.

Ливърпул получи нарушение на над 25 метра от вратата на Арсенал и Собослай застана единствен зад топката. Неговият изстрел бе изключително прецизен, а топката влезе в сглобката и не остави шанс за намеса на Давид Рая.

Арсенал отговори бързо и малко след попадението се възползва от грешка на защитата на Ливърпул. Еберечи Езе отне топката и се озова един на един с вратаря Алисон Бекер, но бе настигнат и блокиран от Джо Гомес. Гостите претендираха за дузпа, каквато обаче не бе отсъдена.

Арсенал загуби първи точки за сезона и остава на трета позиция с шест. Между двата отбора е Челси със 7.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига: Ливърпул - Арсенал - 1:0 Нотингам Форест - Уест Хем - 0:3 Брайтън - Манчестър Сити - 2:1 по-късно днес: Астън Вила - Кристъл Палас от събота: Лийдс - Нюкасъл - 0:0 Съндърланд - Брентфорд - 2:1 Манчестър Юнайтед - Бърнли - 3:2 Тотнъм - Борнемут - 0:1 Уулвърхемптън - Евертън - 2:3 Челси - Фулъм - 2:0 Ливърпул води в класирането с актив от 9 точки, следван от Челси със седем, Арсенал, Тотнъм, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6.