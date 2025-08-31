Залцбургският музикален фестивал отчита рекордна посещаемост тази година

Музикалният фестивал в Залцбург - родният град на Моцарт, привлече рекорден брой посетители тази година, предаде ДПА, като цитира организаторите на форум, който започна на 18 юли и продължи до 31 август.

Около 98% от билетите за общо 174 представления бяха продадени на 256 000 посетители от 88 страни, казват организаторите.

Продажбата им донесе около 31 милиона евро през целия фестивал.

Серията от събития, наречена Jedermann ("Всеки човек"), представления на открито пред катедралата в Залцбург, се оказаха особено популярни и билетите за тях бяха изцяло разпродадени, отбелязва ДПА.

Ежегодното музикално събитие поставя специален акцент върху Волфганг Амадеус Моцарт, чиято слава продължава да привлича десетки посетители в живописния град през цялата година, информира ДПА.

Роден в Залцбург през 1756 г., Моцарт се счита за един от най-важните композитори на класическия период.

Финалът на Залцбургския фестивал тази година поставя световноизвестният Берлински филхармоничен оркестър с произведения на Густав Малер.