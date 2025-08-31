Подробно търсене

Немска асоциация: Изявленията на Мерц са "социално опасни"

Пламен Йотински
Немска асоциация: Изявленията на Мерц са "социално опасни"
Немска асоциация: Изявленията на Мерц са "социално опасни"
Канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Снимка: Manon Cruz/Pool via AP
Берлин,  
31.08.2025 19:57
 (БТА)

Социалната асоциация на Германия (САГ/SoVD) обвини канцлера Фридрих Мерц, че разделя обществото с изявленията си за социалната държава, предаде ДПА.

Мерц "посяга към реторичните трикове и създава впечатлението, че социалната държава ще ни доведе до финансова разруха", заяви пред ДПА председателката на САГ Михаела Енгелмайер. "Това не само е фактически невярно, но и социално опасно."

Вчера  Мерц потвърди необходимостта от социални реформи. "В настоящия си вид, особено с т.нар. граждански доход, това не може да остане и няма да остане", заяви Мерц на партийната конференция на своята партия Християндемократически съюз (ХДС) в Бон, имайки предвид основното социално плащане. 

Канцлерът обяви, че това ще означава и съкращения. "От години живеем над възможностите си", заяви канцлерът, който е и лидер на ХДС.

Енгелмайер подчерта, че социалната държава е солидарната основа на кохезията, от която всички се възползват. "Вместо социални съкращения е необходима справедлива данъчна реформа с по-голям принос от страна на хората с високо състояние", поиска председателката на САГ.

/ПЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:07 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация